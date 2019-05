Vụ Hoa hậu Phương Nga: Tòa trả đơn kiện đòi tiền

Theo đó, tòa không thụ lý đơn yêu cầu giải quyết Tranh chấp bồi thường thiệt hại Nhà nước, đòi Công an TP.HCM 2,5 tỷ cùng tiền lãi phát sinh.



Theo tòa, 2,5 tỷ đồng là vật chứng mà Công an TP.HCM thu giữ trong một vụ án hình sự liên quan đến Trương Hồ Phương Nga (tức Hoa hậu Phương Nga) và Thùy Dung nên sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự chứ không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án trong vụ kiện dân sự.

Hiện Thùy Dung đang khiếu nại lên Chánh án TAND TP.HCM về việc trả lại đơn khởi kiện của cô.

Công an TP.HCM đình chỉ vụ án Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ. Ảnh: IT

Theo đơn khởi kiện, ngày 29/1/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, liên quan đến số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.

Ngày 19/3/2015, Thùy Dung và Phương Nga bị bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra vào năm 2015, Thùy Dung bước đầu thừa nhận đã lấy 9,5 tỷ trong tổng số 16,5 tỷ đồng nên muốn được khắc phục hậu quả. Dung đề nghị cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỷ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau.

Ngày 9/11/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan. Trong đó, công an thu giữ 2,5 tỷ đồng và toàn bộ lãi phát sinh từ số tiền này của Dung.

Ngày 29/1/2019, Công an TP.HCM đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Dung và Nga. Cơ quan điều tra hoàn trả nhiều vật chứng như điện thoại, iPad. Tuy nhiên, cơ quan này lại chưa trả 2,5 tỷ đồng đã thu giữ trước đó.

Do đó, Thùy Dung khởi kiện, yêu cầu Công an TP.HCM trả lại số tiền này. Bên cạnh đó, cô còn yêu cầu tòa án buộc bị đơn bồi thường tổn thất do việc chậm trả số tiền trên và chi phí phát sinh trong quá trình khởi kiện vụ án.