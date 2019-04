Sáng ngày 30/4, Hà Nội tiếp tục đón những cơn mưa lớn. Do mưa lớn trút xuống liên tiếp nên nhanh chóng khiến nhiều tuyến đường phố của Thủ đô ngập sâu trong nước. Ảnh đường Vũ Trọng Phụng. Các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn trên đường Vũ Trọng Phụng đang bị ngập sâu trong nước mưa. Trên phố Đặng Văn Ngữ, mực nước ngập có chỗ đến nửa bánh xe ô tô. Mưa lớn trút xuống liên tiếp. Tại Mễ Trì (Hà Nội), nhiều ngõ ngách cũng bị nước mưa "biến" thành sông. Hình ảnh người Hà Nội tiếp tục “bơi” trong nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nước ngập tràn cả vào nhà các hộ dân dọc hai bên đường trên địa bàn phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng lớn bởi nước ngập cả vào nhà. Những người buôn bán cũng gặp khó khăn. Trên địa bàn quận Hà Đông, một số tuyến phố cũng bắt đầu ngập bì bõm. Ở một hầm chui trên đường Đại lộ Thăng Long, các cơ quan chức năng phải dùng bao tải cát để ngăn nước khỏi tràn ngập xuống đường. Nhiều gia đình đưa con em đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4 nhưng gặp mưa lớn đành phải trú tạm dưới các gầm cầu vượt. Do mưa gió lớn nên khiến một số cây xanh bị bật gốc, gãy đổ trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng nay đến ngày 1/5, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

