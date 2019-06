Vụ giang hồ bao vây ôtô công an: Tạm đình chỉ công tác 2 trung tá công an

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh là Trung tá Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường vì có liên quan đến vụ việc giang hồ bao vây ôtô công an.