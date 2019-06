Vụ giang hồ vây xe chở công an ở Biên Hòa: Bắt khẩn cấp 'Giang 36'

Công an Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang, tức "Giang 36", được cho là người huy động nhóm "xăm trổ" bao vây xe chở công an gây náo loạn ở TP Biên Hòa.

Ngô Văn Giang (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Giang là một trong những đối tượng đã lôi kéo, huy động băng giang hồ bao vây xe chở công an do mâu thuẫn và xô xát sau cuộc nhậu tại nhà hàng Lam Viên ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.



Trước đó, chiều 12-6, một nhóm gồm 10 người và nhóm khác có 3 cán bộ công an tỉnh Đồng Nai (một người đã về hưu) cùng một chủ doanh nghiệp ăn uống tại 2 phòng VIP gần nhau tại nhà hàng Lam Viên. Hai nhóm đã phát sinh mâu thuẫn khi một người của nhóm công an ói mửa vô tình trúng vào một người của nhóm kia.

Đối tượng Ngô Văn Giang. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ giang hồ bao vây xe công an gây náo loạn chiều 12-6

Nhóm 10 người tại phòng VIP 8 có Nguyễn Tấn Lương (ngụ TP Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng 8 người khác. Nhóm 4 người ở phòng VIP 2 gồm ông Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai), trung tá Đinh Tú Anh (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Đồng Nai).



Sau khi vụ xô xát được dàn hòa, nhóm công an (trong đó, ông Hiền được xác định là người ói mửa trúng người đối phương) đi 2 ôtô rời quán. Một nhóm người khác đi trên ô tô và xe máy do Lương gọi đến đã bao vây, chặn phía trước và sau ôtô rồi xì lốp xe của nhóm công an. Số người xăm trổ kéo đến càng lúc càng đông bao vây 2 xe trên, không cho di chuyển khiến cả khu vực náo loạn.

Lực lượng cảnh sát nhiều bộ phận đã được điều động đến hiện trường và trật tự sau đó mới được vãn hồi.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành mở rộng điều tra.