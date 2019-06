Giang hồ vây xe chở công an: “Giang 36” có số má ở Biên Hoà thế nào?

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, chiều 12/6, Giang 36 được nhóm 10 người, trong đó có Nguyễn Tấn Lương, gọi đến để can thiệp sau khi nhóm này mâu thuẫn với nhóm công an trong nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn). Đại ca giang hồ cộm cán chợ Điều là một trong những đối tượng chính huy động, lôi kéo những đối tượng khác đến bao vây các xe chở công an.

Ngô Văn Giang (Giang 36).

Đại ca giang hồ số má ở chợ Điều

“Giang 36" tên thật là Ngô Văn Giang, 33 tuổi, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hoà; là một đại ca sừng sỏ, từng sử dụng mọi mưu hèn, kế bẩn để trừ khử các băng nhóm của Hưng "vườn điều", Long Thanh từng lộng hành ở Đồng Nai một thời và đã bị công an trấn áp cách đây 8 năm.

Cụ thể, Cụ thể, trước năm 2010, đại ca Long Thanh và Hưng “vườn điều” là những “lão đại” ở đất Đồng Nai. Hưng “vườn điều” tên thật là Phạm Duy Hưng (SN 1967, tuổi Đinh Mùi, quê TP. Hải Phòng). Trước khi vào TP. Biên Hòa lập nghiệp, Hưng đã là tay anh chị đất Cảng. Lĩnh vực và địa bàn hoạt động chính của Hưng là kinh doanh quán bar, bảo kê và tổ chức đánh bạc.

Khác với Hưng “vườn điều”, Long Thanh là một “đại ca” có máu mặt trong giới giang hồ. Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Long, sinh năm 1979. Đại ca này có bảng thành tích rất có "khí chất" của một gã sinh ra để làm nghề không lương thiện. Long Thanh từng đi tù về nhiều tội danh khác nhau, như đánh bạc, tổ chức đánh bạc…

