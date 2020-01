Vụ gây rối ở Đồng Tâm: Khởi tố 22 bị can giết người, chống người thi hành công vụ

(Kiến Thức) - Liên quan vụ gây rối ở Đồng Tâm, 22 bị can vừa bị khởi tố, trong đó có 20 người về tội giết người do liên quan hành vi làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm, 2 đối tượng bị điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.