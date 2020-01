Tâm sự sốc của những bé gái 14 tuổi bị lừa ép vào nhà nghỉ bán trinh tiết

Mới đây, phóng sự về đường dây mua bán trinh tiết của các bé gái 14-15 tuổi do Trung tâm tin tức VTV24 (Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng) đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, sự việc xảy ra tại một số trường học tại huyện Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Trao đổi thông tin liên quan đến sự việc trên, ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã xem đoạn clip trên và nắm bắt thông tin liên quan. Theo ông Oanh, bước đầu, theo báo cáo của trường THCS Khánh Thượng (được đưa hình ảnh trong đoạn clip của VTV24), sự việc xảy ra bên ngoài trường nên các thông tin chỉ như trên video, việc quay, phỏng vấn các em học sinh cũng ở tại nhà riêng nên nhà trường không nắm được. Phòng cũng đã báo cáo các cơ quan chức năng của huyện, TP và UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện điều tra, làm rõ vấn đề. Theo đoạn clip của VTV24, một em học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì chia sẻ, vẫn chưa quên được lần đầu tiên mình bị ép quan hệ tình dục sau khi gặp 2 người đàn ông lạ mặt tại một nhà nghỉ ở quận Hà Đông (Hà Nội), "Công việc" này theo lời em nói là do một đàn chị tên Nga (học lớp 11 của một trường THPT cùng địa bàn) giới thiệu. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) "Ông ấy đè em lên giường, em không làm thì ông ấy nói ra ngoài cửa phòng chị Nga bảo gì ấy. Chị ấy lại đẩy em vào phòng bên cạnh mà chị vừa ra... Trong đấy có một người đàn ông ở đó rồi. Lúc đó em sợ quá thì phải làm theo", em học sinh này nói. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Mỗi vụ trót lọt, các vị khách sẽ phải trả 10 triệu đồng, nhưng theo lời kể của nạn nhân thì bản thân chỉ nhận được 500 nghìn đồng khi bị nhiều đối tượng trung gian cùng ăn chặn. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) "Được 10 triệu thì lúc về chị nga đưa cho em 2 triệu, xong về 1 triệu chị Quỳnh Anh lấy còn Hiền lấy 500 ngàn đồng nốt", em học sinh nói. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Một trường hợp khác, sau lần đầu tiên bị ép quan hệ tình dục, em thậm chí còn không nhận được một đồng nào dù khách trả cho em 5 triệu đồng. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) "Lần đầu tiên em được 5 triệu, nhưng em không được cầm đồng nào", em học sinh chia sẻ. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Theo tìm hiểu của PV VTV24, đặc điểm chung của các nạn nhân bị ép vào đường dây bán trinh này là các em đều ở trong độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi do tin vào những lời dụ dỗ như việc nhẹ nhàng, thu nhập được 500.000 đồng, chỉ làm thời gian rảnh, hầu hết các em đã sập bẫy lừa đảo của một số đối tượng tổ chức mua bán trinh đã giăng ra, chỉ đến khi bị đưa vào căn phòng khách sạn đã đóng kín thì mọi chuyện đã quá muộn màng. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Cũng theo chia sẻ của một số nạn nhân, khi bị ép đi bán trinh các em đều phải di chuyển quãng đường lên tới hàng chục cây số, nhiều lần thay đổi phương tiện vận chuyển nên khi bị ép buộc, hầu hết đều phải làm theo lời kẻ môi giới và người mua trinh. Vì nếu không, các em sẽ không có tiền, và thậm chí không biết mình đang ở đâu mà về. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Trong số các nạn nhân bị dụ dỗ, ép vào đường dây này, may mắn có một em đã trốn thoát. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân vẫn tiếp bị các đối tượng này dụ dỗ thêm nhiều lần nữa. Khi từ chối thì em bị đe dọa không được tiết lộ với ai. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh cắt từ clip của VTV24) Nghi vấn đường dây mua bán trinh tiết trẻ em. (Nguồn: VTV)

