Vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án: Không bổ nhiệm lại 3 cán bộ

Thông tin mới nhất vụ việc cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo (thuộc Bộ TN&MT) bị tố nhận 12 tỷ đồng tiền chạy dự án, mới đây, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có báo cáo về việc xử lý trách nhiệm đối với 3 cán bộ liên quan.



Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo đã ra quyết định không bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Văn Bản (Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia), ông Đặng Ngọc Thơm (Phó Trưởng phòng Khai thác dữ liệu) và không bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đối với ông Phan Mạnh Thắng.

Đối với ông Phan Mạnh Thắng do hiện đang giữ chức Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, nên Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam đang xin ý kiến chỉ đạo xử lý từ Bộ TN&MT.

Trụ sở tòa nhà liên cơ ở 83 Nguyễn Chí Thanh, nơi hai cán bộ bị tố cáo công tác. Ảnh: Vietnamnet.

Lý do của việc không bổ nhiệm lại với các cán bộ trên do đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Liên quan vụ việc trên, trước đó, ngày 28/5/2019, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc 2 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ đồng tiền chạy dự án (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bộ đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị thanh tra xác minh, kiểm tra, làm việc với các cán bộ liên quan để xác thực tính chính xác của thông tin.

“Nếu xác định cán bộ có vi phạm thì họ sẽ bị xử lý theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đình chỉ tất cả mọi chức vụ. Nếu sai phạm nghiêm trọng hơn thì có thể chuyển các cơ quan liên quan như công an”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khi đó nói và cho biết, Bộ cũng đang làm việc với các bên có liên quan.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải việc ông Trần Văn Viên, Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và xây dựng Thiên An (có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), tố cáo hai cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường về việc nhận tiền của doanh nghiệp để “chạy dự án” là ông Nguyễn Văn Bản - hiện là Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia và ông Đặng Ngọc Thơm - Phó trưởng phòng Khai thác dữ liệu - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo đó, qua nhiều lần trao đổi, ông Bản và ông Thơm cho biết có thể giúp công ty của ông Viên trúng thầu dự án giao thông trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An có giá trị khoảng 200 tỷ đồng và dự án đập ngăn mặn trên sông Thái Bình (TP Hải Phòng) với tổng kinh phí xây lắp trên 400 tỷ đồng.

Trong thời gian từ năm 2017-2018, ông Viên và nhân viên của Công ty Thiên An đã chuyển vào tài khoản của ông Bản và ông Thơm để lo “chạy” 2 dự án trên số tiền 12 tỷ đồng.

Cũng theo lời phản ánh của ông Viên, chờ đợi mãi vẫn không thấy thông tin trúng thầu dự án nên đã nhiều lần tìm gặp các cán bộ này để làm rõ sự việc nhưng chỉ nhận được thái độ quanh co, khất lần không trả. Trong khi đó, Công ty Thiên An rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất, thiếu tiền trang trải, trả lương cho nhân viên. Do đó, ông Trần Văn Viên đã gửi đơn thư tố cáo vụ việc nhận tiền của 3 cán bộ trên tới báo chí và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết đã yêu cầu các cán bộ bị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên An (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo nhận 12 tỷ đồng để “chạy” dự án của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm báo cáo giải trình.