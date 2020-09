Vụ đánh ghen chồng chở bồ trên xe Lexus LX570: Người chồng bị xử sao?

Ngày 15/9, đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đánh đập, bóp cổ vợ ngay trên phố để bảo vệ cho nhân tình đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện, cơ quan Công an cho biết, đang vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ đánh ghen chồng chở bồ trên xe Lexus LX570.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với trường hợp đánh ghen xảy ra tại phố Lý Nam Đế, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội chỉ là một đoạn ngắn sự việc, chưa thể hiện được nguyên nhân, mối quan hệ giữa ba người đó. Tuy nhiên, với hành vi đánh người, gây náo loạn trên phố, ùn tắc giao thông thì người phụ nữ được cho là vợ này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định hành vi đánh nhau có thể bị phạt tiền từ 0,5 - 1 triệu đồng (điểm a khoản 2 điều 5); hành vi gây rối làm mất trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (khoản 3 điều 5).

Còn với người chồng và người được coi là "bồ nhí" của người chồng, thì cũng có thể bị xử phạt nếu xác định được hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình một vợ một chồng. Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người đang có vợ (đang có chồng) mà chung sống như vợ chồng với người khác; Chưa có vợ (hoặc chưa có chồng) mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cũng quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Tuy nhiên, luật sư Cường lưu ý, nếu chuyện ngoại tình là lén lút, không công khai, không chung sống như vợ chồng thì pháp luật không can thiệp. Pháp luật quy định “chung sống như vợ chồng” là phải chung sống một cách công khai, ở chung một nhà, có con chung hoặc có tài sản chung, quan tâm chăm sóc với nhau một cách công khai trước chính quyền địa phương, trước họ hàng làng xóm như vợ chồng thực sự. Hành vi đó mà diễn ra giữa những người đã có vợ, có chồng với người khác mà chưa chấm dứt quan hệ hôn nhân thì mới là hành vi vi phạm pháp luật.

Ở vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế , người đàn ông đi Lexus LX570 đã đánh cùi trỏ vào mặt vợ mình, đánh đập vợ mình để giải thoát cho cô gái trẻ. Bởi vậy, trong tình huống nếu người vợ có đơn trình báo đề nghị xử lý và kết quả giám định thương tích cho thấy, người vợ có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên hoặc tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, thì người chồng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ việc này xảy ra nơi công cộng, gây ách tắc giao thông, nên dù không có đơn thư tố cáo, tố giác nhưng qua hình ảnh đăng tải công khai trên mạng xã hội, thì cơ quan công an cũng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Với hành vi đánh người, đánh nhau nơi công cộng, gây ách tắc giao thông trên một tiếng đồng hồ hoặc hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đánh ghen về tội gây rối trật tự công cộng.

