Vụ CSGT Đồng Nai: “Phát lộ” lãnh đạo “ăn chặn” tiền trực đêm, lễ tết anh em?

Tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận mấy ngày qua là việc các cấp chỉ huy phòng, đội thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai bị 2 CSGT tố cáo "bảo kê" xe quá tải, trù dập người tố cáo, "ăn chặn" phụ cấp tại đơn vị đang được thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh làm rõ.



Liên quan đến nội dung tố cáo lãnh đạo CSGT Đồng Nai “ăn chặn” tiền trực đêm, lễ tết của cán bộ, những người tố cáo cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chỉ được ký tên vào danh sách chứ chưa từng nhận những khoản tiền ăn, trực lễ tết, trực ca đêm...

Một thông tin đáng chú ý, sau khi báo chí đăng tải, ngày 26/11, nhiều cảnh sát giao thông xác nhận đã được gửi danh sách yêu cầu ký nhận tiền trực lễ, Tết, trực đêm.

Danh sách này do Đội tham mưu tổng hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai - đơn vị chịu trách nhiệm chi trả các chế độ lương, phụ cấp lập và gửi đến các đội tuần tra kiểm soát giao thông quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 20, đội Dầu Giây… để yêu cầu nhận tiền.

Cụ thể, theo thông báo mời nhận tiền trực Tết âm lịch vừa qua, tiền trực lễ 2/9 và trực ca đêm. Có người được yêu cầu ký nhận thêm các khoản cho con em mình dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 với số tiền 150.000 đồng/em và phần quà bánh trung thu 150.000 đồng. Có người được cho truy nhận 3 tháng trực đêm, có đội được cho nhận một tháng trực đêm kèm theo các khoản truy lãnh trực lễ, Tết…

Tuy nhiên, một số CSGT chưa nhận tiền vì họ cho rằng mới chỉ chi trả tiền trực đêm vài tháng là chưa đủ và đây chỉ là động thái đối phó của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Dù sự việc đang được làm rõ nhưng nhiều độc giả quan tâm sự việc này đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự việc “ăn chặn” tiền phụ cấp trực đêm, lễ tết, thậm chí còn định ăn chặn cả các khoản chế độ cho con em cán bộ chiến sĩ tết Thiếu nhi và quà trung thu thì thật khó chấp nhận.

Độc giả Trần Huy cho rằng, việc lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã chi trả tiền trực lễ, Tết, trực đêm, chế độ tết thiếu nhi, trung thu cho các cán bộ chiến sĩ tại hàng loạt các đơn vị trực thuộc sau khi báo chí đồng loạt phản ánh cho thấy, nội dung tố cáo này đã đúng sự thật.

“Đây rõ ràng là động thái đối phó của lãnh đạo Phòng CSGT sau khi Bộ trưởng Công an chỉ đạo làm rõ các dấu hiệu vi phạm tại đơn vị này. Bởi tiền chế độ trực đêm, tiền tặng con em cán bộ ngày quốc tế thiếu nhi và trung thu cần phải chi trả ngay tại thời điểm đó chứ không phải vài tháng sau, thậm chí gần một năm sau khi cán bộ có đơn tố cáo, báo chí phản ánh, chức năng vào cuộc mới chi trả”, anh Trần Huy cho biết.

Anh Nguyễn Thành Nam khi đọc được thông tin trên bức xúc cho rằng vụ việc trên có dấu hiệu ăn chặn tiền trực đêm dịp lễ tết của các cán bộ CSGT đã vi phạm Luật Lao động.

“Cần phải làm rõ, việc trả tiền chế độ trực đêm ngày lễ, tết không đúng thời hạn, không đúng quy định như tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai xem có bao nhiêu cán bộ bị trả chậm các chế độ trên. Lý do của việc trả chậm này là gì? Có dấu hiệu trục lợi trong vụ việc này hay không? Từ đó căn cứ theo các quy định của pháp luật để xử lý, nếu có dấu hiệu “ăn chặn” cần phải xử lý nghiêm. Bởi nếu nhiều cán bộ chiến sĩ thì số tiền trả chậm tương đối lớn”, anh Nam cho biết.

Độc giả Hoàng Lan cho rằng, việc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ra thông báo chi trả tiền chế độ trực tết, lễ cho hàng loạt cán bộ các đội tuần tra kiểm soát giao thông quốc lộ 51, quốc lộ 1, quốc lộ 20, đội Dầu Giây… cho thấy số tiền không hề nhỏ.

“Việc chậm chi trả tiền chế độ có dấu hiệu trục lợi bởi khi người trong lực lượng tố cáo mới chi trả sau một thời gian dài chậm trễ việc này. Cho thấy, việc “ăn chặn” các các khoản tiền chế độ của nhiều cán bộ, chiến sĩ trong thời gian dài là có tổ chức và trách nhiệm thuộc về Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai”, chị Lan cho biết.

Đồng thời, độc giả Hoàng Lan cho rằng, Bộ Công an cần cử thanh tra vào cuộc để xử lý nghiêm theo các quy định, không thể để tình trạng ăn chặn chế độ của người lao động diễn ra như vậy, nhất là trong ngành CAND.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Uyên cho rằng, vụ việc này cần được Bộ Công an vào cuộc một cách quyết liệt. Không thể để Công an tỉnh Đồng Nai tự xử lý vì các CSGT đang tố cáo cấp trên, dư luận lo ngại tình trạng “đóng cửa bảo nhau”.

“Khi Bộ Công an vào cuộc sẽ giúp sự việc sáng tỏ, công bằng, minh bạch và được người dân tin tưởng, ủng hộ hết lòng”, chị Uyên cho biết.

Độc giả Nguyễn Tưởng cho rằng, vụ việc trên không chỉ có dấu hiệu của việc “ăn chặn” tiền chế độ các cán bộ mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi các “sếp” tại phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải.

“Cần làm rõ việc có “bảo kê” hay không, “sếp lớn” là sếp cấp đội, cấp phòng hay cao hơn nữa? Nhưng dù “sếp” là ai mà chỉ đạo thuộc cấp không xử lý xe vi phạm là có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, tham nhũng vi phạm Điều lệnh CAND, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân”, anh Tưởng cho biết.

Liên quan vụ việc trên, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai , bên cạnh đó có sự ăn chặn tiền phụ cấp gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.

Chiều 25/11/2019, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.