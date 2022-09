Vụ cháy karaoke An Phú: Đã có 23 người chết, nhiều thi thể biến dạng

Thông tin mới nhất vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương), đến 17h30 chiều 7/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm thấy và đưa ra ngoài hiện trường vụ cháy 9 thi thể. Trong đó, nhiều thi thể được phát hiện bên trong một phòng vệ sinh của quán karaoke trên.

Cùng với 14 thi thể được phát hiện trước đó, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định có 23 người tử vong do vụ cháy. Tuy nhiên đây có thể chưa là con số cuối cùng do vẫn còn 2 phòng hát lực lượng cứu nạn chưa tiếp cận được do nhiệt độ cao.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Dù thời điểm 19h trời đã tối, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại bên trong quán karaoke. Tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào để thực hiện nhiệm vụ.

Trong báo cáo ban đầu vụ cháy phát đi chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện tại một phòng hát, sau đó lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn rồi ngạt khói.

Tại nhà xác của bệnh viện, thân nhân các nạn nhân vẫn đang chờ để nhận dạng thi thể nhưng do các thi thể bị cháy xém nên rất khó nhận biết. Nhiều người phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác định người thân.

Theo đại diện quán karaoke An Phú, thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động gồm các phòng 301, 302, 303, 305, 306; có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở, trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán.

Khoảng 20h15 ngày 06/9, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, có 20 người trong quán karaoke chạy thoát ra ngoài an toàn, trong khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an cũng đã đến hiện trường cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Công an TP HCM cũng đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, cho đến thời điểm hiện tại, hàng trăm CBCS gồm: Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an TP Thuận An… vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ.

Các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luân phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tìm kiếm những nạn nhân của vụ cháy. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

