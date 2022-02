Hai vợ chồng chết thảm trong vụ cháy Karaoke KTV 88 ở Bắc Giang

Trưa ngày 23/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 3h20 phút sáng cùng ngày, cán bộ chiên sỹ Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Giang tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với 1 cơ sở Karaoke tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Karaoke KTV 88 sau khi xảy ra vụ cháy.

Theo đó, vào hồi 3h20' ngày 23/2, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo về việc xảy ra cháy tại cơ sở kinh danh Karaoke KTV 88 có địa chỉ tại thôn Trung Thành (xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) do bà Hoàng Thị Hường, sinh năm 1984 làm chủ. Tin báo cho biết, đã có 2 người chết trong vụ cháy.

Công an huyện Hiệp Hòa đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành chữa cháy và cứu nạn, huy động 2 xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 4h20 đám cháy được khống chế, đến 5h00 sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua công tác chữa cháy, lực lượng Công an huyện, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 2 thi thể tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà và nhận định nguồn cháy từ tầng hầm và tầng hai của ngôi nhà. Hiện chưa xác định được thiệt hại về tài sản.

Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định. 2 thi thể được xác định là chị Hoàng Thị Hường, sinh năm 1984 (chủ quán) và chồng là Hoàng Văn Vương, sinh năm 1973 đang ở cùng chị Hường bị chết tại phòng ngủ tầng 2 .

Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Hòa hiện phối hợp các Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

