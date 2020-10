Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới: Cô dâu thừa nhận có liên quan

Ngày 2/10, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vừa tìm thấy cô dâu, người đặt 150 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc rồi “bùng”. Hiện lực lượng chức năng đã mời người này về trụ sở Công an để làm rõ sự việc.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Công an TP Điện Biên Phủ đã xác định được danh tính người đặt cỗ cưới với chủ nhà hàng Tâm Phúc là Cà Thị Út, (SN 1996, trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Cỗ cưới được chuẩn bị sẵn nhưng bị khách bom.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan chức năng đang ghi lời khai của Út để làm rõ vụ việc. Bước đầu, tại cơ quan công an, cô gái đã thừa nhận có liên quan vụ việc.

Tuy nhiên, cơ quan công an phải làm rõ thêm động cơ, mục đích thực sự của việc làm này. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay khi việc xác minh, điều tra hoàn tất, công an sẽ xác định bản chất vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, Công an phường Mường Thanh có tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Thế Long, (SN 1988), chủ nhà hàng Tâm Phúc, ở tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Theo phía nhà hàng, chiều 30/9, chị Út đặt 150 mâm cỗ cùng rạp cưới. Nhưng hôm đó, nhà hàng không thấy cô dâu, chú rể hay bất kỳ vị khách nào đến dự tiệc.

Chủ cơ sở dịch vụ cho biết do khách hàng đặt cỗ là người quen nên không nhận tiền cọc. Thỏa thuận làm tiệc cưới giữa 2 bên không có giấy tờ, hợp đồng chỉ bằng miệng. Nhà hàng cho rằng tổng chi phí cho các mâm cỗ cưới và tiền công dựng rạp khoảng 200 triệu đồng. Sau khi bị bùng cỗ, chủ cơ sở đã kêu gọi hàng xóm "giải cứu" đồ ăn.

Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.