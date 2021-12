Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong là án điểm, sẽ xử lý nghiêm

Tối ngày 31/12, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2021 do Công an TPHCM tổ chức, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về vụ việc bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.



Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương điều tra xử lý.

Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ, khởi tố, bắt giữ đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em. Tiếp đó, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp người cha của bé gái là Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, trú tại Quận 1, TP HCM) vào tối 30/12 để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em…

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập các tài liệu chứng cứ, để đảm bảo khởi tố, xử lý đúng người, đúng tội danh.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé V.A bị hành hạ, ngược đãi, Thượng tá Đạt cho biết thêm, thứ nhất do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé V.A được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình. Tiếp theo là thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé V.A. Thứ ba, không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, cụ thể là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra do tình hình dịch COVID-19 vừa qua khiến nhà cách ly nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau.

Biện pháp sắp tới của công an trong thời gian tới về vấn đề này vẫn là tuyên truyền cho người dân cần quan tâm đến trẻ em. Công an cũng sẽ phối hợp với Hội phụ nữ để có biệt pháp ngăn chặn vụ việc tương tự.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là một vụ án rất đau lòng. Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra, xử lý làm án điểm để cảnh tỉnh, răn đe chung cho toàn xã hội, không để tình trạng hay các vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra. Trong quá trình điều tra, nếu thu thập được các chứng cứ tài liệu mà có thể khởi tố ở tội danh khác thì Cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh đối với các đối tượng gây ra vụ việc…

Trước đó, ngày 31/12, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1). Thái là cha ruột của bé gái N.T.V.A (SN 2013) người bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, bạn gái sắp cưới của Thái) hành hạ dẫn đến tử vong hôm 22/12. Thái bị bắt khẩn cấp về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Trang trong việc hành hạ cháu A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận Bình Thạnh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Trang, tạm giam 2 tháng về hành vi hành hạ người khác.

Điều tra cho thấy, trong thời gian sinh sống cùng Thái và cháu A tại chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), Trang đã đặt mua roi mây trên mạng xã hội để dạy dỗ cháu A. Khi roi mây bị gãy, trang dùng gậy gỗ nhiều lần đánh cháu A gây thương tích nặng khắp cơ thể.

Ngày 22/12, Trang cho cháu A ăn uống rồi dùng roi "dạy dỗ", chiều tối cháu A có biểu hiện mệt mỏi ói mửa nên Trang gọi cho Thái về đưa bé A vào bệnh viện, tuy nhiên cháu A không qua khỏi. Tại thời điểm khám nghiệm tử thi cháu A bị phù phổi, khắp người bầm tím.

