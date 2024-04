Vụ 12 học sinh ngộ độc ở Khánh Hòa: Cơ sở vi phạm xử sao?

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Qua kết quả điều tra, 12 học sinh bị ngộ độc thực phẩm đều mua thức ăn tại vỉa hè trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Trước đó, ngày 30/3, 12 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc thực phẩm phải điều trị tại cơ sở y tế. Các học sinh đều có triệu chứng lâm sàng chính đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn... được các bệnh viện chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn.

Một học sinh bị ngộ độc sau khi ăn thức ăn trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc ngộ độc thực phẩm rất nghiêm trọng, có thể xâm phạm đến tính mạng của nhiều học sinh, bởi vậy cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc làm rõ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, các học sinh này bị ngộ thực phẩm từ thức ăn đường phố, mua tại cổng trường.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan chức năng đã xác định được cơ sở kinh doanh này, tuy nhiên không lấy được mẫu thức ăn để tiến hành giám định. Căn cứ vào lời khai của chủ cơ sở kinh doanh, lời khai của các em học sinh và kết quả giám định, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của đơn vị cung cấp thực phẩm này và làm rõ việc mua thực phẩm, chế biến, bảo quản các loại thực phẩm này được thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp các cơ sở kinh doanh này không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì cần tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ vi phạm mà tổ chức cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguồn gốc thực phẩm, việc bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm này được thực hiện như thế nào. Làm rõ hậu quả mà hoạt động kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã gây ra đối với các em học sinh để xử lý đối với các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc không lưu giữ mẫu thực phẩm, không thu giữ được mẫu thực phẩm không phải cơ sở, căn cứ để thoái thác trách nhiệm pháp lý. Căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh, lời khai của chủ kinh doanh, lời khai của nạn nhân và các em học sinh, trích xuất dữ liệu camera là các chứng cứ để xác định nguồn gốc thực phẩm gây ra ngộ độc từ đâu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Cường, ngoài trách nhiệm pháp lý mà cơ sở, người kinh doanh phải chịu do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì người vi phạm về an toàn thực phẩm gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, các chi phí khác phát sinh, bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Qua vụ việc này cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra rà soát hoạt động kinh doanh hàng rong, kinh doanh tại các cổng trường học để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho các em học sinh. Nhà trường cũng có thể tăng cường các biện pháp kiểm soát, tổ chức căng tin của nhà trường để kiểm soát tốt hơn về nhu cầu cung cấp thực phẩm phải bữa ăn và những nhu yếu phẩm cho học sinh, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.