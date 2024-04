Bắt quả tang nhà thầu hút cát trái phép tại biển Cửa Lò

Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép.



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/4, lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò phát hiện Công ty TNHH Tân Hưng đang hút cát trái phép ở 2 vị trí trên bờ biển.

Ở vị trí 1, phạm vi khai thác là dài 19m, rộng 12m, sâu 2m; còn vị trí 2 là dài 10m, rộng 10m, sâu 1,5m. Khối lượng cát biển đã bị Công ty TNHH Tân Hưng khai thác trái phép khoảng 500m3. Cát được công ty này dùng để đổ ở công trình thi công bờ kè biển gần đó.

Hiện trường Công ty TNHH Tân Hưng khai thác cát biển trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 xe máy xúc, 2 máy hút và khoảng 100m đường ống.

Ngoài việc lập biên bản hiện trường, lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn trả nguyên trạng bãi biển. Đồng thời, chỉ đạo cắm biển cảnh báo để du khách không tắm ở khu vực này.

Được biết, Công ty TNHH Tân Hưng là một trong những đơn vị trúng thầu thực hiện xây dựng hạng mục của công trình Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng bộ đội Biên phòng thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An. Dự án do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chiều dài của tuyến đê được đầu tư xây dựng là hơn 4,3km. Điểm đầu tại đường vào đảo Lan Châu (phường Thu Thủy) và điểm cuối tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl - Cửa Hội (phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò). Dự án này còn xây dựng 14 tuyến đường ngang, nối từ đường Bình Minh ra đường dạo bộ bãi biển Cửa Lò dài hơn 1,2km, chiều rộng 4m.

Tổng giá trị dự toán xây dựng của dự án là hơn 123 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 112 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 11 tỷ đồng.

