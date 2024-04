Sai phạm khiến dàn lãnh đạo Tập đoàn Thuận An bị bắt?

Tối 15/4, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”



Ngoài ra tại Tập đoàn Thuận An, Tổng Giám đốc Trần Anh Quang bị khởi tố về tội “ Đưa hối lộ ”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Hai bị can Nguyễn Duy Hưng và bị can Trần Anh Quang

3 bị can trên bị khởi tố, bắt giam trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong vụ án này, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”; Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án đang được Bộ Công an tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, hiện sai phạm cụ thể của các bị can trên chưa được công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8/2020 là 300 tỷ đồng.

Thuận An Group được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản.

Tại Bắc Giang, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là nhà thầu duy nhất được lựa chọn thực hiện gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu dây văng Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương.

Ngày 29/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã ký quyết định số 2440/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư dự án là 1.492 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá trúng thầu gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt là 1.132,7 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm 0,1% so với giá gói thầu.

Tháng 2/2024, Báo Thanh Tra thông tin, cơ quan thanh tra phát hiện công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có nhiều vi phạm.

Theo đó, hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu số 7 không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng và không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định pháp luật. Hợp đồng thi công xây dựng không thống nhất mức thu hồi của từng lần thanh toán theo quy định pháp luật tại gói thầu số 7, 13. Các bên không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật tại gói thầu số 07.

Ngoài ra, những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc.

