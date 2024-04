Từ một chi tiết trong điện thoại vạch mặt kẻ giết người dã man

Theo hồ sơ vụ án, tối 9/8/2021, thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội vắng lặng như tờ. Những ngày dịch dã hoành hành, cả Hà Nội đang ở trong trạng thái giãn cách xã hội nên hầu như tất cả người dân đều ở nhà… Vừa ăn cơm tối xong, anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1982), trú ở thôn Dũng Cảm, nhận được một cuộc điện thoại. Không nói với người nhà câu nào, anh Đ. lặng lẽ cầm theo một số tiền lớn rồi đi ra cổng. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, không ai kịp thấy anh đi với ai, chỉ nghe thấy tiếng xe máy nổ xa dần trên đường vắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kể từ thời điểm nhận cú điện thoại bí ẩn và cầm tiền đi khỏi nhà ấy, anh Đ. không quay về nữa, mọi liên lạc bị cắt đứt. Gia đình đã tìm kiếm anh Đ. nhiều nơi, hỏi han các mối quan hệ, nhưng đều không có kết quả. Sau hai ngày tìm kiếm mà tin tức về chồng vẫn như “bóng chim, tăm cá”, ngày 11/8/2021, chị Vũ Thị H. (vợ anh Đ.) quyết định trình báo công an. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Tú nhận định có điều xấu xảy ra với anh Đ. nên báo về Công an huyện Ứng Hòa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thôn Dũng Cảm diện tích không lớn, xung quanh nhiều ao hồ, trang trại vắng vẻ. Do đang trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 nên hầu hết các con đường huyết mạch từ thôn Dũng Cảm đi nơi khác đều có chốt kiểm soát. Tuy vậy, khi xác minh thông tin, trinh sát không phát hiện việc anh Đ. đi ra khỏi địa bàn thôn. Vậy anh Đ. đã đi đâu hai ngày mà không để lại dấu vết gì, cũng chẳng thể liên lạc bằng điện thoại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Điều tra viên đã sàng lọc kỹ trong hàng trăm mối quan hệ nghi vấn, "quét" rộng khắp các tuyến đường anh Đ. có thể đi từ khi ra khỏi nhà. Ban chuyên án nhận định chắc chắn anh Đ. không thể đi xa và đối tượng liên quan cũng không phải là người xa lạ … Vào lúc mọi manh mối về anh Đ. đều mờ nhạt thì một người dân cung cấp thông tin, tối 9/8/2021, khi ngồi ở sân nhà, người này nhìn thấy có một người đàn ông đi xe máy đến đón anh Đ. ở cổng. Tuy nhiên, do trời tối nên nhân chứng không nhận ra người đàn ông đó là ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua rà soát camera an ninh điều tra viên tìm thấy hình ảnh hai người đàn ông chở nhau trên xe máy vào tối 9/8/2021 đi trên đường làng ở thôn Dũng Cảm. Trong đó, một người có đặc điểm trùng khớp với anh Đ. Song song với đó, Công an phát hiện trước khi mất tích, anh Đ. có nhận một cuộc điện thoại lạ. Qua truy xét, điều tra viên xác định số điện thoại này là của người đàn ông có tên Vương Văn Đoàn (hay còn gọi là Đông), trú tại thôn Dũng Cảm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Anh Đ. hay cho người trong làng cầm cố tài sản, vay những khoản tiền nhỏ. Vì vậy, khi anh mất tích, gia đình cũng có tìm tới Vương Văn Đoàn để hỏi nhưng người này nói không biết anh Đ. đang ở đâu. Đối tượng tình nghi Vương Văn Đoàn được triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc. Qua xác minh được biết, đối tượng Đoàn có thầu một khu đất để làm trang trại. Trang trại này xung quanh có nhiều ao hồ, rất vắng vẻ. Thời gian qua, Đoàn có biểu hiện dính líu tới việc đánh bạc nên rất túng tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi làm việc với điều tra viên, Đoàn tỏ ra rất bình tĩnh và phủ nhận liên quan tới việc anh Đ. mất tích. Giải thích về cuộc điện thoại cuối cùng gọi tới máy anh Đ., Đoàn nói do con anh ta học trực tuyến nên bấm nhầm. Tuy nhiên, các điều tra viên nhận định, khả năng Đoàn liên quan đến việc anh Đ. mất tích là rất cao nên tiếp tục tập trung rà soát, làm rõ. Từ những hình ảnh thu thập được khi tiếp cận camera tại trang trại của Đoàn, điều tra viên phát hiện hắn chở anh Đ. bằng xe máy của mình vào bên trong khuôn viên, nhưng sau đó không thấy anh Đ. quay trở ra…(Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 13/8/2021, Đoàn tiếp tục được triệu tập đến cơ quan điều tra để đấu tranh và vẫn một mực khai nhận chỉ ở nhà, không đi đâu trong suốt những ngày qua. Khi những bằng chứng đanh thép được đưa ra, Đoàn đã cúi đầu nhận tội. Vốn là một thanh niên khỏe mạnh, ở trong thôn Đoàn cũng được xem là người chăm chỉ làm ăn khi thuê, mượn một khu vực đất khá rộng làm trang trại sản xuất nông nghiệp. Nhưng dần dà hắn lún sâu vào con đường cờ bạc. Trang trại của Vương Văn Đoàn nằm khá xa so với thôn Dũng Cảm, um tùm cây cối và nhiều hồ sâu, sông lớn cạnh đó. Vương Văn Đoàn đã lập kế hoạch điều nạn nhân ra khu vực trang trại biệt lập, hoang vắng để gây án. Nguyên nhân dẫn đến tội ác của Đoàn bắt đầu từ việc nợ nần với nạn nhân. Ngày 7/8/2021, trong lúc túng quẫn, Đoàn có đặt vấn đề với anh Nguyễn Trung Đ. để cầm cố một sợi dây chuyền bạc với giá 4 triệu đồng để đi đánh bạc. Anh Đ. đồng ý chuyển cho Đoàn số tiền 4 triệu đồng. Một thời gian sau, ăn tiêu hết 4 triệu đồng, Vương Văn Đoàn lại nghĩ đến anh Đ. Nhưng thay vì trả tiền cho nạn nhân để chuộc lại sợi dây chuyền, Đoàn đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản của anh này. Theo đó, tối 9/8/2021, Đoàn lấy điện thoại gọi cho anh Đ. nói muốn cầm cố chiếc xe máy để chuộc lại sợi dây chuyền kỷ niệm và vay thêm tiền để làm ăn. Qua điện thoại, Đoàn hẹn gặp anh Đ. và nhắc nạn nhân: Đang dịch COVID-19, anh đi một mình, đừng để ai biết. Đoàn đi xe máy ra trước cổng nhà anh Đ. đứng đợi và chở nạn nhân về trang trại của mình. Về đến khu trang trại, Đoàn đưa anh Đ. chìa khóa chiếc xe máy của mình. Anh Đ. đồng ý cầm cố chiếc xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền và tiền lãi 800 nghìn đồng. Sau đó, anh Đ. đếm 20,2 triệu đồng đưa cho Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cầm tiền xong Đoàn nói: “Người cùng làng với nhau mà sao cắt phế nhiều thế”, rồi hai bên cãi nhau gay gắt. Khi anh Đ. quay lưng định ra lấy xe máy đi về thì Đoàn rút con dao rựa (đã giấu sẵn trong đống rơm), chém từ phía sau. Bị chém bất ngờ, anh Đ. bỏ chạy được vài bước thì bị Đoàn túm lấy áo, giật ngã xuống đống gạch vụn. Khi thấy nạn nhân tri hô “cướp, cướp”, Đoàn dùng hai tay bịt miệng và đập đầu anh Đ. xuống đống gạch… Quá trình giằng co, cả hai lăn xuống vệ sông. Đoàn dùng tay, chân dìm nạn nhân xuống sông cho đến khi anh Đ. tắt thở. Sau đó, hắn kéo xác nạn nhân sang khu vực ao cá dìm xuống nước, lấy gạch đè lên. Chiều 10/8/2021, người nhà anh Đ. tìm đến trang trại của Đoàn hỏi thông tin, nhưng đối tượng thản nhiên, lạnh lùng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa to, Đoàn sợ xác nạn nhân sẽ nổi lên, nên đã kéo lên phân thành hai đoạn, cho vào bao tải, nhét vào miệng cống... Ngày 23/6/2022, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Vương Văn Đoàn về các tội "giết người" và "cướp tài sản" với mức án tử hình về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là án tử hình.

