Lĩnh 8 năm tù vì tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.



Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hậu đã liên hệ với một người đàn ông ở Đài Loan tên Vương (Hậu quen biết khi đang lao động tại Đài Loan vào năm 2019, không rõ nhân thân, lai lịch) đặt vấn đề nhờ Vương đưa Hậu sang Đài Loan lao động trái phép. Vương đồng ý và thống nhất với Nguyễn Văn Hậu chi phí đi Đài Loan khoảng 7.000 USD, hình thức đi theo đường tiểu mạch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi lên thuyền vượt biển sang Đài Loan.

Đồng thời, Vương trao đổi và hứa hẹn nếu Hậu tìm được nhiều người đi thì Vương sẽ sắp xếp cho Hậu sang Đài Loan mà không mất chi phí.

Theo thoả thuận, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7/2020, Nguyễn Văn Hậu đã 2 lần tổ chức cho 15 công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi sang đến nơi, nhóm người này đã bị chính quyền sở tại phát hiện và trục xuất về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Ngày 25/9/2020, Nguyễn Văn Hậu bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Đến ngày 23/4/2021, Nguyễn Văn Hậu bị Tòa án quận Hàm Giang, TP Bồ Điền (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đưa ra xét xử và tuyên phạt 2 năm 2 tháng tù giam về hành vi “Tổ chức cho người khác vượt biên qua Đài Loan trái phép”.

Được biết, trước khi bị kết án ở Trung Quốc, Nguyễn Văn Hậu từng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Ngày 4/7/2023, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau khi tiếp nhận Nguyễn Văn Hậu do phía Trung Quốc trao trả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 8 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

