Vụ 103 trẻ bị mắc sùi mào gà: Nữ y sĩ bị truy tố tội gì?

(Kiến Thức) - Hành vi của y sĩ Hoàng Thị Hiền trong vụ án 103 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên được đánh giá là rất nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng phải có hình phạt nghiêm khắc với bị can nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, theo Điều 242, Bộ luật Hình sự năm 1999 trong vụ án 103 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên.



Theo kết luận điều tra, nữ y sĩ Hoàng Thị Hiền (SN 1969, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có bằng y sĩ đa khoa và làm việc tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu từ năm 1995. Sau đó, ngày 31/12/2014, Hiền được sở Y tế Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng theo từng lĩnh vực chuyên khoa.

Bà Hoàng Thị Hiền.

Sau đó, Hoàng Thị Hiền mở phòng khám tư nhân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Dù không có giấy phép hoạt động, không đủ trình độ chuyên môn khám chữa bệnh.

Năm 2015, Hiền bắt đầu tiến hành khám chữa bệnh tại bộ phận sinh dục cho các cháu nhỏ sinh sống trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ tại nhà của Hiền với thủ thuật cắt bao quy đầu, mỗi trường hợp, Hiền thu với giá 300.000 - 520.000 đồng.

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 7/2017, nữ y sĩ này làm thủ thuật nong bao quy đầu cho 103 cháu bé. Do dụng cụ y tế và đồ vật khám chữa bệnh không đảm bảo tiệt trùng nên 103 bé trai đã mắc bệnh sùi mào gà, tổn thương cơ thể từ 6 đến 25% (tổng tỷ lệ thương tổn là 924%).

Ngay khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Hưng Yên đã vào cuộc xác định, bà Hoàng Thị Hiền cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn; bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngày 26/7/2017, bà Hoàng Thị Hiền bị Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phạt hành chính 100 triệu đồng vì vi phạm các tiêu chuẩn y tế. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Hiền vi phạm quy định về khám chữa bệnh nên quyết định phạt hành chính này bị hủy bỏ.

Trong quá trình làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu, bà Hiền dùng panh, kéo kim loại cho nhiều cháu khác nhau mà không sát khuẩn đúng quy trình. Một số dụng cụ có virus HPV là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các bé bị sùi mào gà hàng loạt.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi phạm tội của bị can Hoàng Thị Hiền là rất nghiêm trọng. Tuy thực hiện với lỗi vô ý nhưng do sự cẩu thả, bất chấp quy định về khám chữa bệnh, Hiền đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài về sự phát triển bình thường của trẻ em, gây dư luận xấu. Do đó, để ngăn chặn sự việc tương tự diễn ra, cơ quan điều tra cho rằng cần phải đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh và có hình phạt nghiêm khắc với bị can nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Cơ quan điều tra cũng nhìn nhận, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị can là do yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức chuyên môn ở địa phương trong việc giám sát, phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

Đồng thời, đánh giá, hành vi của bị can Hoàng Thị Hiền đã phạm tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3, điều 242 Bộ Luật hình sự năm 1999. Do vậy, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố bị can tội danh trên.