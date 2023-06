“Vỡ òa” cảm xúc khi được Sở chấp nhận đáp án hiểu nhầm đề thi Toán

Tối 12/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản trả lời, thông tin tới Báo Tri thức và Cuộc sống liên quan tới những phản ánh của phụ huynh đối với đề thi môn Toán tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023 – 2024 của thành phố Hà Nội.

Thí sinh tham dự Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Ảnh minh họa: Nguyễn Hải.

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023 - 2024 của thành phố Hà Nội với ba môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ có 104.369 thí sinh đăng ký tham dự. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10/6/2023 đến ngày 11/6/2023. Sáng ngày 11/6/2023, thí sinh làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài: 120 phút, từ 08h00 đến 10h00.

Trong suốt thời gian làm bài của thi sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội không nhận được thông tin phản ánh nào từ các điểm thi về nội dung đề thi môn Toán. Tuy nhiên, sau khi buổi thi kết thúc, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được phản ánh từ một số cha mẹ, phụ huynh học sinh về đề thi môn Toán, cụ thể, tại ý 1, câu III của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ, khiến 2 một số thi sinh hiểu nhầm từ “ -" thành “- x-3 2

Ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, chiều ngày 12/6/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với Hội đồng ra để thi và các bộ phận liên quan.

Đề không bị mờ, đứt đoạn.

Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình ra đề, in sao của Hội đồng ra đề thi, đối chiếu bản gốc và bản in sao, Hội đồng thi của Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận: Đề thi không có sai sót về nội dung, song trong quá trình in sao, trong số hơn một trăm nghìn đề thi, có một số đề, tại ý 1, câu III của đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch, khiến một số học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở phía trước.

Đề bị mờ khiến nhiều thí sinh hiểu nhầm.

Từ kết quả xác minh, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thi sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở phía trước tại ý 1, câu III của đề thi do mực in không rõ.

"Việc chấm bài sẽ theo đáp án được bổ sung đối với những bài có sự hiểu nhầm ở ý 1, câu III của đề thi do mực in không rõ", Sở GD&ĐT khẳng định.

Sáng 12/6, nhiều phụ huynh đã lên Sở GD&ĐT Hà Nội kiến nghị cách giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong vụ hiểu nhầm đề thi Toán dẫn tới mất điểm do đề in mờ. Ảnh: Mai Loan.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi lắng nghe phản ánh từ cha mẹ học sinh và các cơ quan báo, đài, đã kịp thời chỉ đạo và triển khai thực hiện. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức in sao đề thi tại các Kỳ thi tiếp theo đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Ngay sau khi biết tin Sở GD&ĐT Hà Nội chấp nhận đáp án hiểu nhầm đề thi Toán vào lớp 10, nhiều phụ huynh đã "vỡ òa" cảm xúc, bày tỏ niềm vui, hạnh phúc. "Thật là mừng rớt nước mắt", "Vui mừng quá các bác ơi", "Chúc mừng tất cả các con, chúc các con đỗ nguyện vọng 1 nhé", "Chúc mừng tất cả các con, đằng sau các con cha mẹ luôn đồng hành. Chúc tất cả các con sau những vướng mắc lần này có kinh nghiệm và kỹ năng hơn"... là những chia sẻ đầy cảm xúc của các phụ huynh. Chị Vân Anh chia sẻ, con của chị đã rất vui sau những ngày căng thẳng, lo lắng. Theo các phụ huynh, đây là một quyết định "hợp tình, hợp lý" của Sở GD&ĐT Hà Nội. Mừng cùng các con, nhưng các phụ huynh cũng cho rằng, đây sẽ là một bài học, chắc chắn các con đã rút được kinh nghiệm từ sự cố này.