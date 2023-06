Lưu ý đặc biệt của thầy hiệu trưởng trước giờ thi vào lớp 10

Hôm nay (10/6), hơn 100.000 học sinh trên toàn thành phố Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.

Trước kỳ thi quan trọng này, nhiều giáo viên đã có những lưu ý với các thí sinh, mong các em có một kỳ thi tốt nhất, tránh những sai sót đáng tiếc.

Đưa ra lời khuyên dành cho các thí sinh thi vào lớp 10 năm nay, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, điều quan trọng đầu tiên là các thí sinh cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Thí sinh thi vào lớp 10 nên mặc quần áo đồng phục của nhà trường, tránh các tình huống như các năm, học sinh mặc quần đùi, váy quá ngắn đi thi và phải về thay trang phục. Trong trường hợp các em gần điểm thi mà tự đi bằng xe đạp thì di chuyển vào điểm thi và gửi xe tại nơi quy định.

Môn tự luận: Bình tĩnh đọc tổng thể đề, ghi nhanh ra giấy nháp

Khi làm bài thi, đối với môn thi tự luận ( Ngữ văn , Toán), thời gian làm bài là 120 phút nên sau khi được phát đề, các thí sinh cần bình tĩnh đọc kỹ một hai lượt tổng thể cả đề, tư duy và ghi nhanh ra giấy nháp những lưu ý của bản thân về từng câu hỏi. Lúc này cần bình tĩnh cho dù mức độ và nội dung câu hỏi như thế nào.

Khi thực hiện làm bài cần theo phương châm mà học sinh hay nói vui: "Dê làm khổ Bò", dễ làm khó bỏ. Cần làm những câu hỏi dễ cẩn thận để đạt điểm tối đa. Thường thì đề thi cũng đã sắp xếp thứ tự các nội dung từ dễ đến khó. Sau khi làm những câu hỏi dễ thì thực hiện làm các câu hỏi khó mang tính phân loại.

Lịch thi chi tiết các buổi thi, giờ làm bài các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội.



Học sinh cần có chiến lược cho các câu này về thời gian, quá 8-10 phút không có ý tưởng cần chuyển câu hỏi khác. Trong trường hợp không làm được cả câu, cần bóc tách các ý của câu hỏi để được điểm. Chẳng hạn đề bài là tìm m để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm thỏa mãn... thì việc tìm điều kiện để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm là một ý cần làm để lấy điểm.

Khi còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài, nếu học sinh không thể làm được tiếp các câu hỏi khó thì dành thời gian đó để kiểm tra lại toàn bộ bài làm. Học sinh cần kiểm tra kết quả các câu hỏi độc lập ra ngoài nháp. Câu nào thấy sai, gạch trước bằng bút chì, kiểm tra kỹ thì mới gạch bỏ bằng bút mực và sửa, tránh trường hợp gạch phần đúng mà không có cơ hội sửa lại.

Trước khi nộp bài cần kiểm tra kỹ thông tin của mình ở trên tờ giấy thi như họ và tên, ngày sinh, số báo danh, số tờ giấy thi.

Môn trắc nghiệm: Làm câu dễ trước, khó sau, tránh nhầm lệnh lời hỏi

Đối với môn trắc nghiệm (Ngoại ngữ), thời gian làm bài là 60 phút với cấu trúc khoảng 40 câu hỏi, thầy Nguyễn Cao Cường lưu ý, việc đầu tiên là học sinh ghi thông tin của mình vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm kèm theo ghi và tô số báo danh. Khi nhận đề thì ghi và tô mã đề vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm.

Học sinh cần đọc toàn thể đề và làm những câu dễ trước, không nên làm theo thứ tự cứng nhắc. Sau khi những câu chắc đúng đã làm xong thì đồng thời cũng thực hiện tô đáp án vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Những câu khó hơn cần đọc kỹ đề bài để không bị nhầm, các phương án nhiễu có thể gây cho học sinh sai sót.

Đôi khi học sinh có thể nhầm bởi lệnh của câu hỏi. Chẳng hạn, câu hỏi hỏi về ý nào không đúng mà học sinh lại chọn câu đúng. Khi còn khoảng 10 phút học sinh nên dành thời gian kiểm tra lại độc lập các câu đã trả lời. Khi rà soát nếu thấy sai, học sinh cần dùng tẩy tẩy sạch ô trả lời cũ và tô lại ô trả lời mới. Tránh tình trạng: một câu có 2 ô tô đáp án, tô mờ, không tô, tô không kín ô….

Những câu nào chưa có đáp án, học sinh có thể lựa chọn tô ngẫu nhiên để có thể may mắn có điểm. Chẳng hạn nhìn cột đáp án mà 3 phương án đã chắc đúng đều là A, B, D thì có thể tô hết các câu còn lại ở đáp án C, hy vọng có thể có câu may mắn đúng. Trước khi nộp bài cần kiểm tra kỹ về thông tin của mình trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm và những ô chì đã tô ở mục số báo danh, mã đề, đáp án các câu.

Tâm lý ảnh hưởng rất quan trọng tới quá trình thi. “Sau khi thi xong, thí sinh không nên trao đổi với nhau về kết quả của bài thi đã làm trong mỗi buổi thi. Sau buổi thi không nên đọc báo mạng, xem đáp án của buổi thi đó mà nên nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo”, thầy Nguyễn Cao Cường lưu ý.

Cha mẹ động viên con, không đặt nặng chuyện đỗ, trượt

Đối với phụ huynh học sinh, thầy Nguyễn Cao Cường lưu ý, trong thời gian các con thi, cha mẹ hoặc người thân nên bố trí đưa học sinh đi thi để đảm bảo yên tâm không đến sai điểm thi và một số tình huống có thể phát sinh mà học sinh xử lý chậm như quên giấy tờ, đồ dùng học tập,....

Động viên con tự tin, không đặt nặng vấn đề về điểm, đỗ, trượt. Đặc biệt không xem đáp án các môn sau mỗi buổi thi và yêu cầu con đối chiếu.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào buổi sáng, chiều hôm nay các con thi môn Ngoại ngữ, gia đình cần lưu ý tránh tình huống học sinh ngủ quên muộn giờ thi buổi chiều.

Sau kỳ thi, cha mẹ cần ổn định tâm lý cho con cho dù con làm bài tốt hay không tốt. Trong trường hợp con không đạt nguyện vọng, hãy tìm kiếm một ngôi trường ngoài công lập để con tiếp tục học tập và động viên con nỗ lực trong hành trình mới.

“Cha mẹ đồng hành, chia sẻ, động viên con trong giai đoạn từ trước, trong và sau kỳ thi đóng vai trò vô cùng quan trọng”, thầy Nguyễn Cao Cường chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2022-2023, toàn thành phố có khoảng 129.210 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Khoảng 72.000 học sinh sẽ đỗ vào các trường công lập (chiếm 55,7%). Số còn lại sẽ vào trường công lập tự chủ và tư thục (khoảng 30.000 học sinh); các trung tâm giáo dục thường xuyên (khoảng 10.000 học viên) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (khoảng 17.210 học sinh).