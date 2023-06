Kết thúc thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh, học sinh vỡ òa cảm xúc

Sáng 11/6, hơn 115.000 thí sinh Thủ đô vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Sau 120 phút làm bài thi môn Toán – môn thi cuối cùng, các thí sinh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi, nhiều em vui sướng chạy nhanh ra ngoài để ôm lấy cha mẹ, vỡ oà cảm xúc. Theo khảo sát của PV, các thí sinh nhận định đề thi Toán năm nay khá vừa sức, không khó để được điểm cao, khó nhất là bài về hình học. Là một trong những người bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, bạn Thành Nam (trường THCS Hoàn Kiếm) cho biết: “Theo em, đề thi Toán năm nay không quá khó, tất cả các câu đều tương đối dễ hiểu chỉ có câu b bài hình là khó thôi. Em dự đoán được 9 điểm". Không giấu được cảm xúc, bạn Phạm Lan Anh (trường THCS Thống Nhất) vui sướng chia sẻ: “Cả môn Toán và 2 môn còn lại em đều đã hoàn thành tốt, dự đoán sẽ đạt được điểm cao. Về môn Toán em thấy khó nhất là câu c bài hình, em dự đoán mình được 8,5. Thi xong, em rất vui sướng và nhẹ nhõm”.Bạn Trương Đăng Khôi (bên trái, trường THCS Láng Thượng) cũng cho biết câu c bài hình môn Toán là khó. Trong cả 3 bài thi năm nay Khôi đã hoàn thành tốt. Bên cạnh đó, cũng có em tiếc nuối vì không làm đúng một số câu. “Em không làm được hết bài hình và câu hệ thức Vi-et, những câu còn lại thì em làm được. Em rất tiếc và hy vọng vẫn được khoảng 7 điểm”, bạn Hiền (trường THCS Đình Quang) ôm chầm lấy mẹ sau khi bước ra khỏi phòng thi. Chị Nguyễn Thị Linh Giang (quận Cầu Giấy), mẹ của bạn Nguyễn Khánh Vy (trường THCS Dịch Vọng Hậu) mừng rỡ chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất mừng khi con đã hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10. Thời gian trước thi con đã rất nỗ lực, ngày đêm miệt mài ôn tập, rất thương con. Sau khi con thi xong, gia đình sẽ cho con về quê chơi với ông bà trong kỳ nghỉ hè này để con xả stress sau mùa thi cử căng thẳng”. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, một số thí sinh không khỏi lo lắng, mang kết quả ra so với bạn bè. Kể với bố về bài thi của mình. Một cái bắt tay của hai người bạn thân sau khi đã kiểm tra đáp án với nhau. Những khoảnh khắc đầy cảm xúc của phụ huynh với các thí sinh.Mỗi kỳ thi đều mang đến những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Trước đó, trước khi tiết trống hiệu lệnh báo hiệu hết giờ làm bài, bên ngoài cổng, nhiều phụ huynh trông ngóng, lo lắng, hồi hộp đứng chờ con mình trong môn thi cuối. Đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, giờ các sĩ tử có thể thư giãn và thỏa sức với mùa hè đầy ý nghĩa. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Tăng cường các giải pháp chống gian lận (Nguồn: VTV24)

Sáng 11/6, hơn 115.000 thí sinh Thủ đô vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Sau 120 phút làm bài thi môn Toán – môn thi cuối cùng, các thí sinh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi, nhiều em vui sướng chạy nhanh ra ngoài để ôm lấy cha mẹ, vỡ oà cảm xúc. Theo khảo sát của PV, các thí sinh nhận định đề thi Toán năm nay khá vừa sức, không khó để được điểm cao, khó nhất là bài về hình học. Là một trong những người bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, bạn Thành Nam (trường THCS Hoàn Kiếm) cho biết: “Theo em, đề thi Toán năm nay không quá khó, tất cả các câu đều tương đối dễ hiểu chỉ có câu b bài hình là khó thôi. Em dự đoán được 9 điểm". Không giấu được cảm xúc, bạn Phạm Lan Anh (trường THCS Thống Nhất) vui sướng chia sẻ: “Cả môn Toán và 2 môn còn lại em đều đã hoàn thành tốt, dự đoán sẽ đạt được điểm cao. Về môn Toán em thấy khó nhất là câu c bài hình, em dự đoán mình được 8,5. Thi xong, em rất vui sướng và nhẹ nhõm”. Bạn Trương Đăng Khôi (bên trái, trường THCS Láng Thượng) cũng cho biết câu c bài hình môn Toán là khó. Trong cả 3 bài thi năm nay Khôi đã hoàn thành tốt. Bên cạnh đó, cũng có em tiếc nuối vì không làm đúng một số câu. “Em không làm được hết bài hình và câu hệ thức Vi-et, những câu còn lại thì em làm được. Em rất tiếc và hy vọng vẫn được khoảng 7 điểm”, bạn Hiền (trường THCS Đình Quang) ôm chầm lấy mẹ sau khi bước ra khỏi phòng thi. Chị Nguyễn Thị Linh Giang (quận Cầu Giấy), mẹ của bạn Nguyễn Khánh Vy (trường THCS Dịch Vọng Hậu) mừng rỡ chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất mừng khi con đã hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10. Thời gian trước thi con đã rất nỗ lực, ngày đêm miệt mài ôn tập, rất thương con. Sau khi con thi xong, gia đình sẽ cho con về quê chơi với ông bà trong kỳ nghỉ hè này để con xả stress sau mùa thi cử căng thẳng”. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, một số thí sinh không khỏi lo lắng, mang kết quả ra so với bạn bè. Kể với bố về bài thi của mình. Một cái bắt tay của hai người bạn thân sau khi đã kiểm tra đáp án với nhau. Những khoảnh khắc đầy cảm xúc của phụ huynh với các thí sinh. Mỗi kỳ thi đều mang đến những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Trước đó, trước khi tiết trống hiệu lệnh báo hiệu hết giờ làm bài, bên ngoài cổng, nhiều phụ huynh trông ngóng, lo lắng, hồi hộp đứng chờ con mình trong môn thi cuối. Đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, giờ các sĩ tử có thể thư giãn và thỏa sức với mùa hè đầy ý nghĩa. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Tăng cường các giải pháp chống gian lận (Nguồn: VTV24)