Phụ huynh kéo lên Sở kiến nghị xử lý vụ hiểu nhầm đề thi Toán

Sáng 12/6, nhiều phụ huynh đã lên Sở GD&ĐT Hà Nội kiến nghị cách giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong vụ hiểu nhầm đề thi Toán dẫn tới mất điểm do đề in mờ.

Có mặt trong nhóm phụ huynh, chị Nguyễn Thị Vân Anh, là phụ huynh của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, khi về so sánh với các bạn con mới thấy đáp án sai. Lúc ở trong phòng thi, con đã phân vân rồi nhưng vẫn nghĩ nếu theo phương án dấu trừ thì phép tính sẽ khó hơn, nên con đã chọn theo phương án này.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ, con chị đã rất buồn khi phát hiện hiểu nhầm đề thi Toán. Lúc ra khỏi phòng thi, con mới phát hiện đề của mình khác với đề các bạn. Từ lúc đó, con rất buồn. Chiều hôm qua đã theo mẹ và các bác phụ huynh khác lên Sở để nghe ngóng tình hình.



“Từ hôm qua đến giờ con không ăn cơm, 3h sáng vẫn thức dậy xem tin tức thế nào. Con buồn lắm. Cho nên, phụ huynh mong rằng, Sở GD&ĐT sẽ có phương án công nhận đáp án thứ 2 của các con. Vì các con vẫn giải đúng trình tự, thỏa mãn yêu cầu của đề bài”, chị Vân Anh nói.

Các phụ huynh đều chung ý kiến khẳng định, việc hiểu sang dấu trừ không phải lỗi của các thí sinh. Không có thí sinh nào lại muốn thêm dấu trừ để cho đề trở nên phức tạp. Thậm chí, có con lại hiểu có thể đề đang “đánh đố” thí sinh. Việc để cho các con phân vân còn làm thí sinh mất thời gian, ảnh hưởng tới việc giải những câu sau, trong khi đó là câu rất dễ, dễ có điểm. Khi phát hiện ra bị hiểu nhầm đề thi Toán, ra khỏi cổng trường nhiều thí sinh đã khóc.

Phụ huynh cho rằng, Sở GD&ĐT nên lọc các bài các con hiểu nhầm đề thi môn Toán sang dấu trừ để có phương án xử lý.

“Có thể nhìn thấy là đề in mờ, đây hoàn toàn là do in ấn, nếu như hơn 115 ngàn đề thi không có lỗi thì làm sao các con có lỗi?”, các phụ huynh nêu câu hỏi.

Trước đó, như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, sau khi ra khỏi phòng thi môn Toán chiều 11/5, nhiều thí sinh mới “tá hỏa” nhận ra rằng mình đã bị hiểu nhầm đề thi, dẫn tới có thể mất từ 1 điểm trở lên.

Theo đó, ở Câu III ý số 1 giải hệ phương trình như sau:

Tuy nhiên, ở một số đề thi, do dấu gạch ngang của phương trình bị mờ, đứt đoạn, khiến nhiều học sinh lầm tưởng đó là dấu âm (ảnh dưới).

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên trường Archimedes Academy Hà Nội cho rằng, đề không sai, không có lỗi. Trước kỳ thi, học sinh cũng đã được phổ biến, trong 5 phút đầu khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra lại đề xem có bị mờ, có dấu hiệu bất thường thì báo lại cán bộ coi thi. Sau đó, cán bộ coi thi sẽ có trách nhiệm trao đổi với Hội đồng thi và sẽ có giải đáp với thí sinh.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, cuối đề thi có câu: “Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm”, và thí sinh trong tâm trạng trong phòng thi rất hồi hộp, áp lực nên có thể đã không dám hỏi, chỉ làm theo ý của mình hiểu. Các em không biết rằng, mình hoàn toàn được phép hỏi về chất lượng in ấn của đề thi.

Sở GD&ĐT đã tiếp nhận đơn kiến nghị của phụ huynh về việc làm rõ đề thi Toán.

Nhìn từ góc độ nhân văn, thầy Cẩn cho rằng, Sở GD&ĐT có thể cân nhắc, châm chước, có giải pháp nhân văn, linh hoạt cho các em, vì theo phản ánh, nhiều thí sinh hôm nay đã mắc lỗi này, mà lỗi lại không thuộc về kiến thức.

Nếu hiểu đúng đề, đáp số là (x,y) = (7/2, 1). Còn nếu nhầm phép tính thành dấu âm, nghiệm là (83/26, -19/5).

Đây là một sự cố hy hữu, và với hơn 115 ngàn thí sinh dự thi, đã cố gắng kiểm soát nhưng đôi khi trong khâu in ấn đề vẫn có thể xảy ra sơ sót.

“Nếu các thí sinh vẫn giải đúng thì vẫn có thể cho điểm. Vì thực ra các em cũng đã cố gắng, ôn luyện cả năm trởi. Nếu 1 điểm mà dẫn tới ảnh hưởng tới nguyện vọng xét tuyển của các em thì đáng tiếc vô cùng”, thầy Cẩn nêu quan điểm.

Thông tin tới báo chí, đại diện Sở GD&ĐT cho biết đã nắm được vụ việc, sau khi xác minh Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho các con.