Vì sao nguyên Phó TGĐ BIDV Đoàn Ánh Sáng bị bắt?

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó TGĐ phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp của BIDV cùng 5 người khác.

Ngày 10/1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, c ăn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) - nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV.

Bị can Đoàn Ánh Sáng. Ông Đoàn Ánh Sáng bị bắt để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 thuộc cấp của ông Đoàn Ánh Sáng gồm: Ngô Duy Chính - Giám đốc BIDV, chi nhánh Thăng Long; Nguyễn Xuân Giáp - Phó Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Thanh Nam - Cán bộ BIDV, chi nhánh Hà Thành.

Các bị can Chính, Giáp, Quang, Nam lần lượt từ trái sang phải.

Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Trung Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch Trung Dũng, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Đoàn Hồng Dũng.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra. Tất cả các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của ông Đoàn Ánh Sáng xảy ra trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn. Ngân hàng BIDV đã giải ngân cho vay với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này 890 tỷ đồng.

Ông Sáng có vai trò giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV trong việc thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV.

Hồi cuối tháng 11/2018, Bộ công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà; Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Riêng Lê Thị Vân Anh - Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại.