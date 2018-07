Vì sao nguyên Chủ tịch PVTex Trần Trung Chí Hiếu "ngã ngựa"?

(Kiến Thức) - Sai phạm "khủng" trong dự án nhà ở cho các cán bộ công nhân viên tại lô đất ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng) là lý do chính khiến nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex Trần Trung Chí Hiếu "vướng vòng lao lý".

Theo Tuổi Trẻ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex).

Trong đó, bị can Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex bị truy tố hai tội danh gồm: "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, các bị can Đỗ Văn Hồng - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư - Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC): Đào Ngọ Hoàng - nguyên trưởng Phòng Thương mại hợp đồng PVTex và Vũ Phương Nam - nguyên kế toán trưởng PVTex. Tất cả cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái.

Ông Trần Trung Chí Hiếu khi còn đương chức. Nguồn ảnh: PVTex

Theo cáo trạng của VKSND, từ năm 2009, khi nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVTex, Trần Trung Chí Hiếu đã ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho các cán bộ công nhân viên tại lô đất thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng). Dự án có tổng mức đầu tư 318 tỷ với nguồn vốn từ chủ sở hữu và vay từ Tập đoàn Dầu khí PVN.

Quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Trung Chí Hiếu cùng với Vũ Đình Duy đã quyết định lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu không đủ đăng lực kinh nghiệm, đồng thời tự ý thay đổi thiết kế và tổ chức thi công trái với hồ sơ khi lập, phê duyệt.

Ngoài ra, trong việc sử dụng tiền tạm ứng, Hiếu “hùa” với Duy cùng các thuộc cấp đã “cố ý làm trái quy định Nhà nước” về hợp đồng xây dựng, dẫn đến toàn bộ dự án phải dừng thi công, dở dang từ năm 2012. UBND TP Hải Phòng đã phải ra quyết định thu hồi đất của dự án. Các bị can đã sử dụng sai mục đích 92 tỉ đồng đầu tư vào dự án để xây nhà liền kề gây lãng phí.

Bên cạnh đó, khi PVTex liên kết thành lập PVTex Kinh Bắc, Hiếu và Duy đã lợi dụng chức vụ của mình ép bị can Đỗ Văn Hồng phải "bôi trơn" cho mỗi người 3 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định can Hiếu còn chỉ đạo thuộc cấp tạm ứng trái quy định cho nhà thầu tạm ứng 20 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 19,4 tỉ đồng.

VKSND kết luận, sai phạm của nguyên Chủ tịch PVTex Trần Trung Chí Hiếu đã gây ra hậu quả rất lớn đó là làm dự án bị đình chỉ thi công, dở dang trong nhiều năm, gây lãng phí nguồn vốn và ảnh hưởng chính sách nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

Trước đó, cũng liên quan tới vụ án xảy ra tại PVTex , ngày 31/5, Bộ Công an phát đi thông báo, Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 238/C46(P12) ngày 16/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 13/ANĐT-P4 ngày 29/5/2018 của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đối với Vũ Đình Duy – nguyên TGĐ PVTex.

Vũ Đình Duy bị khởi tố vì tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 và “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, hiện Vũ Đình Duy đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã số 67/ANĐT-P4.