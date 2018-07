Người dân miền Trung chật vật với cái nắng nóng như thiêu đốt

Vài ngày trở lại đây, thời tiết ở khu vực miền Trung trở nên nắng gay gắt hơn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này có thể gay gắt nhất từ đầu năm đến nay. Các tỉnh ven biển miền Trung, khả năng xuất hiện một, hai đợt nắng nóng nữa có cường độ tương đương trong tháng 7. Ảnh: NGUYỄN DO Nhiệt độ cao mang đến cảm giác mặt đường bị ướt, hình ảnh các phương tiện đi trên đường bị làm mờ, biến dạng. Ảnh: NGUYỄN DO Theo ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, cái nóng và oi bức bắt đầu từ sáng. Nhiệt độ trong ngày cao nhất ghi nhận từ 37 đến 40 độ C khiến nhiều người ra đường trong trạng thái bịt kín người. Để tránh nóng, người dân TP Huế chọn những công viên dọc bờ sông Hương làm địa điểm tránh nắng. Ảnh: NGUYỄN DO Thuyền rồng trên sông Hương cũng được nhiều du khách lựa chọn để hóng mát và ngắm cảnh. Ảnh: NGUYỄN DO Người đạp xích lô tranh thủ giấc ngủ trưa dưới bóng râm ở bờ Bắc sông Hương. Ảnh: NGUYỄN DO Cụ già ngồi nghỉ trưa bên sông Hương. Ảnh: NGUYỄN DO Nhiều người còn tận dụng những bãi cỏ xanh, công viên mát để ngả lưng, nằm nghỉ ngơi. Ảnh: NGUYỄN DO Giấc nghỉ trưa dưới những bóng râm. Ảnh: NGUYỄN DO Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự kiến đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 6-7 ở các tỉnh miền Trung.

