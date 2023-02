Vay 100 triệu đồng, trả 260 triệu đồng vẫn chưa ‘thoát’ nợ

Triển khai kế hoạch đấu tranh tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, Công an huyện Ninh Giang đã xác định 2 đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Thành và Đào Văn Kiên (SN 1990, HKTT thôn 6, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương).

Đối tượng Thành bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình thu thập tài liệu, Công an huyện Ninh Giang có thông tin về một số “con nợ” của hai đối tượng. Trong số đó, có trường hợp của Nguyễn Thị H (trú tại huyện Ninh Giang). Khoảng đầu năm 2021, chị H vay của Thành, Kiên 100 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 10-2022, chị H đã phải nộp cho Thành và Kiên 260 triệu đồng tiền lãi.



Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thành về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với Đào Văn Kiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú. Hiện Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Kiên, xử lý theo quy định của pháp luật.