Triệt xóa đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái quy mô lớn

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông phá chuyên án liên quan đến hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo, xâm phạm sở hữu công nghiệp các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, qua khám xét cơ sở kinh doanh của ông Hoàng Đình Khánh (SN 1987, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông), lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ hơn 800 túi xách nhãn hiệu Gucci và hàng nghìn sản phẩm là túi xách, thắt lưng, ví.... giả mạo các nhãn hiệu như LV, Coach, Burberry...

Lực lượng Công an đang kiểm đếm tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an TT Huế.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ thêm nhiều nguyên phụ liệu như da, mặt logo,.. cùng rất nhiều máy móc, thiết bị để làm ra các sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu như máy cắt da, máy in laser, máy dập vân trên chất liệu da, máy dập logo trên chất liệu da, máy may,...

Được biết, ngoài việc mua các nguyên liệu, máy móc, Hoàng Đình Khánh còn thuê 15 công nhân làm nhiệm vụ sản xuất các hàng hóa trên rồi tự in, dập, may các nhãn hiệu nổi tiếng lên sản phẩm sau đó bán ra thị trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

