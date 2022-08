Công nhân vay tín dụng đen, quản lý bị khủng bố đòi nợ

Từ tháng 4/2022, chị M. quản lý nhân sự Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (KCN VSIP Hải Phòng) liên tục nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ thông báo công nhân công ty có vay nợ và yêu cầu chị cũng như công ty phải tạo áp lực cho người lao động để trả tiền.



Khi chị giải thích việc người lao động vay nợ là việc cá nhân, công ty không thể can thiệp thì đầu dây bên kia lập tức to tiếng chửi bới, đe dọa. Các đối tượng còn liên tục gửi cả email đến hòm thư cá nhân cũng như hòm thư công ty với những l ời lẽ đe dọa tính mạng , sự an toàn của gia đình chị.

Công nhân trong công ty vay nợ các tổ chức tín dụng đen, cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Hải Phòng liên tục bị nhắn tin, gọi điện khủng bố đòi nợ

Chị M. cho biết: "Họ còn có được thông tin cá nhân của gia đình tôi, con gái tôi tên là gì, đang học ở đâu và đe dọa rằng nếu không hợp tác thì ảnh hưởng đến tính mạng con gái mình. Sau khi nhận những tin nhắn này, chúng tôi có gọi người lao động lên làm việc thì 70% công nhân này đã nghỉ việc. Những bạn còn làm việc thì một số có vay nhưng số tiền vay rất nhỏ, trong khi số tiền mà bên vay tín dụng yêu cầu trả thì gấp 5, 6 lần. Có những bạn không vay nhưng mua sim cũ đã sử dụng và bị ảnh hưởng bởi sim cũ đó."

Cũng gặp tình trạng tương tự, chị P., quản lý Công ty TNHH Jasan Việt Nam thường xuyên bị gọi điện đe dọa, khủng bố. Có ngày, chị nhận được 40 – 50 số máy lạ gọi điện đến yêu cầu nhân viên công ty phải trả nợ. Chưa hết, chị còn bị các đối tượng ghép ảnh tung lên mạng với lời lẽ thô tục, bôi nhọ danh dự.

Một số cán bộ của các công ty khác trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng cũng gặp trường hợp tương tự. Sự việc kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý, công việc, cuộc sống, danh dự của các cá nhân và cả uy tín của công ty.

Đại diện công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam cho biết, sau khi xảy ra sự việc, doanh nghiệp đã trình báo với các cơ quan chức năng và mong muốn Công an TP Hải Phòng cùng các ngành liên quan vào cuộc quyết liệt để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, công ty cũng phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho công nhân, người lao động về những hậu quả khi vay tín dụng đen, để họ biết và phòng tránh.

"Bộ phận nhân sự công ty cũng đưa thêm nội dung đào tạo, tư vấn cho người lao động trong các vấn đề hành xử mà có liên quan đến ảnh hưởng của cán bộ khác trong công ty. Ví dụ: Chỉ rõ cho các bạn ấy khi sử dụng các trang web, app vay tiền thì sẽ bị thiệt hại thế nào, các đồng nghiệp bị liên đới thế nào".

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người dân, người lao động tại các doanh nghiệp cần cảnh giác với các app vay tiền online bởi đây có thể là “bẫy” vay tiền lãi suất cao, nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước.

