Hải Dương: Khởi tố 3 đối tượng cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Danh tính các đối tượng gồm Hà Trọng Tài (sinh năm 1997, ở thôn Hà Hải, xã Hà Thanh); Vũ Văn Linh (sinh năm 1993, ở thôn Quàn, xã Minh Đức); Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1994, ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh) cùng huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Điều tra cho thấy, cả 3 đối tượng trên đều không có công ăn việc làm ổn định, vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân, nên từ đầu năm 2022, các đối tượng đã nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

3 đối tượng Linh, Quyền, Tài tại cơ quan Công an

Các đối tượng đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ “Mecash” sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay (Tài đăng ký tên tài khoản “anh tai97 ”; Linh đăng ký tên tài khoản “acau”; Quyền đăng ký tên tài khoản “quyen1102” ).

Khi có khách vay tiền, các đối tượng kiểm tra thông tin người vay, đủ điều kiện cho vay thì thỏa thuận lãi suất từ 3.000đ/1 triệu/ ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày, tương đương từ 109,5%/1 năm đến 182,5%/1 năm.

Hình thức vay thường là vay tín chấp, khách hàng mà các đối tượng cho vay nhằm tới là những người có thu nhập thấp như công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh và cho vay với số lượng nhỏ nhưng lãi suất cao. Với thủ đoạn này, các đối tượng cho vay ít có nguy cơ mất vốn, ít tạo ra mâu thuẫn lớn, việc đòi nợ cũng dễ hơn, khách hàng cho vay dễ bị khuất phục.

Theo điều tra, đối tượng Hà Trọng Tài, ngoài cho vay với hình thức tín chấp lãi suất cao, Tài còn cho vay với hình thức “Bát họ”, mức tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thời gian trả tiền tùy thuộc vào khách vay tiền, khách hàng có thể trả số tiền gốc giảm dần từ 50 đến 100 ngày (hình thức vay này Tài sẽ cắt lãi trước).

Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó cho vay dưới hình thức tín chấp là 151 lượt, cho vay dưới hình thức “Bát họ” là 1.142 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, tổng tiền lãi đã thu trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó có 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/1 năm, với tổng tiền cho vay là gần 520 triệu đồng, tổng số tiền lãi đã thu gần 175 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Linh, từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ (giữa tháng 10.2022), Linh đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp, tổng số tiền cho vay hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi đã thu gần 479 triệu đồng, số tiền thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Quyền đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp, với tổng số tiền cho vay hơn 420 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 100 triệu đồng, tiền thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.

Nếu người vay tiền không có khả năng trả nợ, bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, như bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…điều này đã làm ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục phối hợp với Viện KSND và các đơn vị liên quan tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tra, mở rộng án, làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.

