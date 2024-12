Giả danh Công an xã phá cửa, cướp tài sản ở Lạng Sơn

Ngày 31/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Huế (SN 1991, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Hoàng Văn Huế tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 07h15, ngày 27/12/2024, Công an huyện nhận được tin báo của bà Đinh Thị Dung (SN 1945, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị 1 đối tượng đeo khẩu trang, bịt mặt phá cửa, dùng dao uy hiếp, bóp cổ cướp số tiền gần 30.000.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã quyết liệt, khẩn trương xác minh, làm rõ, đến 09h00 sáng cùng ngày đã xác định, bắt giữ được đối tượng gây án là Hoàng Văn Huế. '

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Huế khai nhận do nắm được thông tin bà Đinh Thị Dung vừa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Qua tìm hiểu Huế thấy bà Dung ở một mình, neo đơn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 01h00 ngày 27/12/2024, đối tượng đi bộ đeo khẩu trang, cầm theo đèn pin đi gần đến nhà bà Đinh Thị Dung rồi ngó qua khe cửa thấy bà Dung đang cất tiền vào 2 túi vải.

Huế đi lại xung quanh nhà rồi đi đến của chính nhà bà Dung, nói dối là “Trưởng thôn, Công an xã đi tuần” nhưng bà Dung vẫn không mở cửa. Đối tượng đã dùng con dao bằng kim loại màu đen dài khoảng 40cm cậy phá cửa chính đi vào nhà. Thấy bà Dung đang cầm một con dao quắm để tự vệ, Huế dùng con dao đang cầm trên tay gạt con dao bà Dung ra, khống chế tay, đè bà Dung xuống giường, không cho tri hô và doạ “Bà không được kêu, kêu tao bóp chết”.

Sau đó đối tượng lục tìm cướp hết lấy số tiền 28.500.000 đồng trên người bà Dung rồi tẩu thoát đến khu vực bờ sông thuộc thôn Nà Nọong, Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn, ném con dao, đèn pin, túi vải đựng tiền màu xanh, khẩu trang xuống dòng sông, trở về nhà và chôn số tiền vừa cướp được trong vườn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đồ vật đối với Hoàng Văn Huế, lực lượng Công an thu giữ số tiền 28.500.000 đồng. Bản thân đối tượng từng có 2 tiền án (tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy). Ngày 17/12/2024 đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nơi cư trú.

Xác định đối tượng Hoàng Văn Huế thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, Công an huyện Tràng Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.