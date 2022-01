"UBND TP Thuận An xin DN 500 triệu ăn tết là không thể chấp nhận"

Liên quan việc Văn phòng HĐND, UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) gửi văn bản kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí chăm lo Tết, UBND thành phố Thuận An vừa chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng kiểm điểm về việc ban hành văn bản này. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng lập tức trả lại cho doanh nghiệp chậm nhất trong ngày 12/1.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, Văn phòng UBND thành phố được giao nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Thuận An vừa qua là tâm điểm dịch nên nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Để đảm bảo đời sống cho lực lượng tuyến đầu nên có những khoản chi phí vượt định mức, cần sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp.

Biết được điều này, Công ty L.P đã chủ động liên hệ với Văn phòng UBND thành phố để hỗ trợ Văn phòng giải quyết những khó khăn và doanh nghiệp đề nghị Văn phòng gửi văn bản.

Ông Tâm khẳng định, UBND thành phố Thuận An không có chủ trương gửi văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, do Chánh Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị chuyển công tác, muốn xử lý những vẫn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc nên mới có văn bản nêu trên.

Bày tỏ quan điểm về văn bản UBND TP Thuận An xin 500 triệu của doanh nghiệp để ăn tết , PGS.TS Bùi Thị An - ĐBQH khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng nói: "Việc làm của Chánh văn phòng UBND TP Thuận An là không thể chấp nhận được".

Theo PGS. TS Bùi Thị An, trước hết cần phải hoan nghênh tinh thần và hành động quyết liệt của lãnh đạo TP Thuận An khi đã nhanh chóng nắm bắt thông tin vụ việc và có chỉ đạo thu hồi văn bản, yêu cầu hoàn tiền lại cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương này cũng cần phải làm rõ ý đồ, mục đích của những người có liên quan đến văn bản "xin tiền" để có hình thức xử lý vì đây là hành vi không thể chấp nhận và có dấu hiệu vòi vĩnh.

"Thời gian qua, TP Thuận An là điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có công ty đã rơi vào cảnh phá sản, kiệt quệ tài chính. Vậy mà Chánh văn phòng UBND TP. Thuận An không những không tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, phục hồi kinh tế mà còn "xin tiền" để lo Tết thì thật vô lý, đáng lên án" - PGS. TS Bùi Thị An nói và cho biết, trong các kỳ họp Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội và Chính phủ luôn bàn và thống nhất các Nghị quyết về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép trong tình hình mới. Do đó, việc làm của Chánh văn phòng UBND TP Thuận An cần phải xem xét, đánh giá kỹ để có hình thức xử lý, tạo răn đe, nhất là thời điểm giáp Tết cần phải nêu cao tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc cấm tặng, biếu quà Tết dưới mọi hình thức.