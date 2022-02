Tuyên Quang: Trộm clip “nóng” tống tiền người yêu cũ của bạn

Ngày 10/2, Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết thông tin về vụ trộm clip "nóng" tống tiền người yêu cũ của bạn xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Tô Hoài Nam (20 tuổi, ở TP Tuyên Quang) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan Công an, Nam chơi với một thanh niên tên H. (19 tuổi). Trong một lần mượn điện thoại của H., Nam phát hiện nhiều clip ghi lại cảnh nhạy cảm giữa H. và bạn gái cũ 17 tuổi. Sau đó, Nam đã lén sao chép các nội dung trên sang máy của mình.

Ảnh minh hoạ.

Đến tháng 11/2021, Nam lập một tài khoản Facebook để nhắn tin cho cô gái 17 tuổi, đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ gửi clip "nóng" cho người khác.

Do lo sợ, nạn nhân đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền 2 triệu đồng cho Nam. Tuy nhiên, nam thanh niên này tiếp tục đòi cô gái chuyển thêm 2 triệu đồng.

Đến ngày 18/1, nạn nhân trình báo vụ việc với Công an huyện Yên Sơn. Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra chủ tài khoản Facebook và làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tô Hoài Nam.

Hiện vụ trộm clip "nóng" tống tiền người yêu cũ của bạn ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.