Lưu clip quan hệ trong điện thoại, “chủ nhân” hối không kịp

Cô gái bị tống tiền vì sửa điện thoại lộ clip nhạy cảm: Khi sửa máy điện thoại, Mai Văn Hiếu và Nguyễn Văn Phượng (cùng 17 tuổi, Hải Dương) phát hiện clip nhạy cảm của N.M.N. (14 tuổi) nên đã dùng để tống tiền nạn nhân. Khi Hiếu đang nhận 3,5 triệu đồng của N. thì bị Công an bắt giữ. Ngày 16/7, 2 đối tượng này bị Công an khởi tố. Clip nóng trong điện thoại nữ diễn viên bị phát tán: Tháng 6/2021, nữ diễn viên V.T.A.T. (23 tuổi, Hà Nội) bị lộ 'clip nóng' gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, sau khi clip nhạy cảm của nữ diễn viên bị đưa lên mạng, nhiều thông tin cho rằng clip nhạy cảm của chị T. bị phát tán sau khi công an phường thu giữ điện thoại của chị kèm mật khẩu điện thoại. GĐCA Hà Nội khẳng định kết quả điều tra ban đầu xác định CA phường Trung Hòa không liên quan đến việc phát tán clip nhạy cảm của nữ diễn viên V.T.A.T.



Ngân 98 bị lộ clip nhạy cảm khi mất điện thoại: Tháng 12/2020, hot girl Ngân 98 bị lộ clip nhạy cảm sau 5 tháng mất điện thoại. Cô chia sẻ với báo chí rằng trước đó bị kẻ gian tống tiền 300 triệu đồng, nếu Ngân 98 không đưa tiền sẽ bị tung clip nhạy cảm trong điện thoại lên mạng xã hội. Thầy hiệu phó lộ ảnh "nóng" do điện thoại đồng bộ với Gmail của trường: Tháng 8/ 2019, Thầy Tr. Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) bị lộ ảnh nhạy cảm do điện thoại cá nhân đồng bộ hóa với tài khoản Gmail của nhà trường. Sau đó, nữ hiệu trưởng in ảnh ra rồi báo công an, thầy Tr. bị kỷ luật, hạ thi đua. Nữ lễ tân Spa lộ clip quan hệ với ông chủ lưu trong điện thoại: Tháng 7/2019, chị L.P.V. (tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã cùng bạn trai đến trụ sở công an để trình báo việc clip chị quan hệ cùng ông chủ ở cầu thang lưu trong điện thoại bị phát tán lên mạng. Chị cho biết clip là do bản thân tự quay sau đó bị đối tượng xấu phát tán lên trên mạng xã hội facebook cùng một số trang mạng khác. Mang điện thoại đi sửa, cô gái trẻ để lộ clip nhạy cảm, bị tống tiền: Tháng 12/2018, chị Giang Liên (20 tuổi, trú tại Hà Nội) mang điện thoại tới một cửa hàng để yêu cầu cài đặt phần mềm, sao lưu dữ liệu. Trong quá trình xử lý máy, Phùng Đức Khải (SN 1998, trú tại Ba Vì, Hà Nội) là nhân viên kỹ thuật phát hiện 3 video clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục của chị Liên với người yêu trong điện thoại nên đã lén lút lưu trữ lại rồi tống tiền 25 triệu đồng. Sau đó, Khải bị công an bắt giữ. Hot girl Sài thành mất điện thoại, lộ loạt ảnh nhạy cảm trong phòng kín: Tháng 9/2017, hotgirl N.X (người mẫu quảng cáo khá có tiếng tại Sài Gòn) bị lộ loạt ảnh nóng trên mạng xã hội. Cô cho biết do bị mất điện thoại nên có thể kẻ xấu đã lấy những hình ảnh cá nhân trong điện thoại và đăng tải lên mạng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hot girl này tự lộ ảnh nóng để nổi tiếng. Bị tống tiền khi tự quay clip nhạy cảm gửi cho người tình: Để chiếm đoạt tiền của người tình lớn tuổi, Nguyễn Hữu Nhật Tường (31 tuổi, Phù Cát, Bình Định) đã dùng những clip nhạy cảm do chính nạn nhân gửi cho mình để tống tiền liên tục. Ngày 26/6/2021, Khi Tường đang nhận 3 triệu đồng thì bị Công an bắt giữ. Thầy giáo dùng clip "nóng" tống tiền bạn gái: Nguyễn Hữu Dũng (38 tuổi, Hải Lăng, Quảng Trị đang là thầy giáo) có quan hệ tình cảm với một phụ nữ trên địa bàn và đã dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm giữa hai người. Ngày 1/6/2021, Dũng dùng đoạn clip này uy hiếp, buộc bạn gái đưa mình 8 triệu đồng, khi đang nhận tiền thì bị Công an bắt giữ. >>>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

