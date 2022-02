Tuyên Quang: Nguyên nhân vụ sát hại “chồng hờ” rồi giấu xác vào cống

Liên quan tới vụ sát hại "chồng hờ" rồi giấu xác vào cống thoát nước, ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Cần (SN 1975, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về hành vi "Giết người". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh về dấu hiệu tâm thần của đối tượng để có hướng xử lý.

Nguyễn Thị Cần tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2005, Cần kết hôn, đến năm 2013 thì ly hôn. Sau đó, bị can này đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) đến năm 2015 về ở cùng mẹ đẻ một thời gian, rồi bỏ ra ngoài ở một mình. Năm 2018, Cần được ông Ph.V.T (66 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) đón về ở cùng nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, Cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Vào rạng sáng 13/2, khi Cần đang ngủ, ông T. gọi dậy bắt nấu cháo, lấy rượu cho uống nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cần dùng gậy gỗ, ống điếu, thùng gỗ, dao đánh, chém vào đầu ông T.. Khi thấy ông T. tử vong, Cần kéo thi thể nạn nhân giấu vào trong cống thoát nước gần đường để phi tang. Chiều 15/2, người con rể của ông Ph.V.T. là anh Q. qua nhà bố vợ chơi thì bị người phụ nữ này đánh đuổi không cho vào nhà.

Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Q. gọi điện thoại cho bố vợ nhưng không được, nên đã đến nhà kiểm tra thì phát hiện vết máu ở cửa và dưới nền nhà nên báo tin cho Công an xã Tiến Bộ. Tối cùng ngày, Công an xã Tiến Bộ phát hiện thi thể ông Ph.V.T. trong ống cống ở chân dốc đường lên nhà nạn nhân. Nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Yên Sơn vào cuộc điều tra, đồng thời phát thông báo truy tìm Cần.

Đến chiều 18/2, lực lượng chức năng tìm thấy người phụ nữ này ở đồi cây bạch đàn, trên tay vẫn cầm dao. Trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát cho biết bà Cần có biểu hiện không minh mẫn.

Hiện vụ sát hại "chồng hờ" rồi giấu xác vào ống thoát nước đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.