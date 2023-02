Tuyên Quang: Mẹ tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái 10 tuổi

Ngày 21/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.M.C (SN 1972, trú TP Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.S (SN 1993, trú huyện Yên Sơn) cùng về tội danh nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng N.M.C tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, C. đã nhiều lần xâm hại tình dục con gái riêng của S. là cháu H.K.L (SN 2013, trú tại huyện Yên Sơn). Ngày 17/2, vụ việc đã được cơ quan chức năng phát hiện, lực lượng thuộc Phòng PC01 đã ngay lập tức bắt giữ C. và S. để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 21/2, một lãnh đạo Phòng PC01 cho biết, bước đầu điều tra, xác định S. chính là đồng phạm, tiếp tay cho C. xâm hại con gái ruột là cháu L. “S. và C. có mối quan hệ tình cảm, cặp kè với nhau. Chúng tôi không tạm giữ S. trong quá trình điều tra vì đối tượng đang nuôi con nhỏ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Điều 142 Bộ luật Hình sự, tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình. Để hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng được điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được thỏa hiệp hoặc vì mặc cảm mà không tố giác tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại, người dân cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Hiện vụ mẹ tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái 10 tuổi ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.