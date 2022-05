Hồ sơ vụ án: Đột nhập vào nhà trói con, hiếp dâm người mẹ trẻ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h15 ngày 22/10/2021, một công nhân đang làm tại dẫy gần đường liên thôn ở rừng cao su thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì nghe thấy tiếng tri hô cướp, anh liền chạy đến thấy một người phụ nữ đứng ở cửa nhà, người phụ nữ này cho biết vừa bị một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang lẻn vào nhà trói 2 mẹ con rồi hiếp dâm, cướp tài sản. Nhận được tin báo của gia đình người bị hại, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác phong toả, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Do nằm trên quốc lộ 14 là tuyến đường đi về các tỉnh Tây Nguyên nên thời điểm này tình hình ở huyện Bù Đăng nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung rất phức tạp. Bởi người lao động từ TP HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch thứ 4 đang ồ ạt trở về quê. Vụ án xảy ra trong tình hình toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đang căng mình để chống dịch. Các lực lượng tham gia phá án đã tổ chức một cuộc họp đánh giá lại vụ án, phân tích tỷ mỷ, từng chi tiết từng thông tin thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường các nhận định phán đoán về hướng ra vào của đối tượng gây án được căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường để từ đó đưa ra các biện pháp trinh sát phù hợp nhất. Theo đó, lực lượng trinh sát, xác minh tại vị trí bụi cỏ mà đối tượng bước ra gần khu vực hiện trường là đường mòn đi vào một nhà trọ gần đó. Làm việc với chủ nhà trọ, các trinh sát nắm được thông tin tại đây có một cặp vợ chồng đến sinh sống từ khoảng tháng 8/2021. Chủ nhà trọ chỉ đưa ra được một bản phô tô giấy chứng minh nhân dân mang tên Dũng quê ở Ninh Bình. Lần theo các dấu vết thu thập được, tên Dũng này có tên thật là Mai Văn Hiến (SN 1988, thường trú thôn Chấn Lữ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hiến là đối tượng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy tìm Hiến vì có liên quan đến vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời Công an huyện Hoa Lư cũng cung cấp thêm thông tin về việc khi bỏ trốn khỏi địa phương thì Hiến có dẫn theo vợ là Đặng Thị My. Qua một thời gian theo dõi, xác minh lực lượng trinh sát đã phát hiện Mai Văn Hiến đang lẩn trốn tại một nhà rẫy thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông cùng với vợ là Đặng Thị My. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hiến đã bị lực lương chức năng bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Hiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 2h ngày 22/10/2021, Mai Văn Hiến đột nhập vào một căn nhà tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong căn nhà thời điểm đó chỉ có chị N.Đ.H (SN 1994) và con trai là cháu Đ.M.K (SN 2013) đang ngủ. Sau khi đột nhập vào trong nhà, Hiến trói 2 mẹ con chị N.Đ.H và cháu Đ.M.K lại và đe dọa sẽ giết cả 2 mẹ con nếu họ kêu cứu. Tiếp đó Mai Văn Hiến thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ. Sau đó, Hiến lục tìm tài sản trong nhà và chiếm đoạt được 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc đeo tay rồi bỏ trốn.Sau khi đối tượng bỏ trốn, nạn nhân đã tự cởi trói và chạy ra ngoài báo với người thân ở gần đó để báo cho cơ quan Công an. Với những hành vi mà đối tượng gây ra sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h15 ngày 22/10/2021, một công nhân đang làm tại dẫy gần đường liên thôn ở rừng cao su thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì nghe thấy tiếng tri hô cướp, anh liền chạy đến thấy một người phụ nữ đứng ở cửa nhà, người phụ nữ này cho biết vừa bị một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang lẻn vào nhà trói 2 mẹ con rồi hiếp dâm, cướp tài sản. Nhận được tin báo của gia đình người bị hại, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác phong toả, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Do nằm trên quốc lộ 14 là tuyến đường đi về các tỉnh Tây Nguyên nên thời điểm này tình hình ở huyện Bù Đăng nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung rất phức tạp. Bởi người lao động từ TP HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch thứ 4 đang ồ ạt trở về quê. Vụ án xảy ra trong tình hình toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đang căng mình để chống dịch. Các lực lượng tham gia phá án đã tổ chức một cuộc họp đánh giá lại vụ án, phân tích tỷ mỷ, từng chi tiết từng thông tin thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường các nhận định phán đoán về hướng ra vào của đối tượng gây án được căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường để từ đó đưa ra các biện pháp trinh sát phù hợp nhất. Theo đó, lực lượng trinh sát, xác minh tại vị trí bụi cỏ mà đối tượng bước ra gần khu vực hiện trường là đường mòn đi vào một nhà trọ gần đó. Làm việc với chủ nhà trọ, các trinh sát nắm được thông tin tại đây có một cặp vợ chồng đến sinh sống từ khoảng tháng 8/2021. Chủ nhà trọ chỉ đưa ra được một bản phô tô giấy chứng minh nhân dân mang tên Dũng quê ở Ninh Bình. Lần theo các dấu vết thu thập được, tên Dũng này có tên thật là Mai Văn Hiến (SN 1988, thường trú thôn Chấn Lữ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hiến là đối tượng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy tìm Hiến vì có liên quan đến vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời Công an huyện Hoa Lư cũng cung cấp thêm thông tin về việc khi bỏ trốn khỏi địa phương thì Hiến có dẫn theo vợ là Đặng Thị My. Qua một thời gian theo dõi, xác minh lực lượng trinh sát đã phát hiện Mai Văn Hiến đang lẩn trốn tại một nhà rẫy thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông cùng với vợ là Đặng Thị My. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hiến đã bị lực lương chức năng bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Hiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 2h ngày 22/10/2021, Mai Văn Hiến đột nhập vào một căn nhà tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong căn nhà thời điểm đó chỉ có chị N.Đ.H (SN 1994) và con trai là cháu Đ.M.K (SN 2013) đang ngủ. Sau khi đột nhập vào trong nhà, Hiến trói 2 mẹ con chị N.Đ.H và cháu Đ.M.K lại và đe dọa sẽ giết cả 2 mẹ con nếu họ kêu cứu. Tiếp đó Mai Văn Hiến thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ. Sau đó, Hiến lục tìm tài sản trong nhà và chiếm đoạt được 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc đeo tay rồi bỏ trốn.Sau khi đối tượng bỏ trốn, nạn nhân đã tự cởi trói và chạy ra ngoài báo với người thân ở gần đó để báo cho cơ quan Công an. Với những hành vi mà đối tượng gây ra sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.