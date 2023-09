Tuyên Quang: Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 9 năm lẩn trốn

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Hoàng Tiến Thực (SN 1990, HKTT: Khu Hầm, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Tiến Thực.

Theo tài liệu điều tra, tháng 2/2014, Hoàng Tiến Thực đã chiếm đoạt chiếc xe máy của anh H.T.H, trú tại Khu Hầm, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ rồi cầm cố lấy tiền chi tiêu hết. Sau khi phạm tội, Hoàng Tiến Thực bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang xác định đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn, đồng thời ngụy trang để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Với tinh thần trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sỹ, đến 9h30 ngày 8/9, đã bắt được Hoàng Tiến Thực khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.