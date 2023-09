Xe đầu kéo lật nghiêng bên vách núi trên quốc lộ 12C

Chiếc xe đầu kéo mang BKS nước Lào, chưa rõ danh tính người cầm lái, khi đang chở hàng lưu thông trên tuyến QL 12C thì không may mất lái, va vào vách núi, số hàng hoá trên xe đổ xuống lòng đường, giao thông trên tuyến tạm ách tắc. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 11/9, tại Km số 57+700 Quốc lộ 12C, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chiếc xe gặp nạn khi đang lưu thông theo chiều từ Quảng Bình qua Hà Tĩnh. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phần đầu phương tiện bị hư hỏng nặng, số hàng hoá chở trên xe bị rơi xuống đường. Vụ tai nạn khiến QL 12 bị ách tắc cục bộ, tại hiện trường các phương tiện xếp hàng dài chờ lưu thông. QL 12C nối Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) rồi sang nước bạn Lào, là cung đường đèo dốc quanh co và có lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Sau nhiều giờ khắc phục, đến hơn 9h sáng cùng ngày, phương tiện trên tuyến tạm được điều tiết lưu thông trở lại. Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc:

Chiếc xe đầu kéo mang BKS nước Lào, chưa rõ danh tính người cầm lái, khi đang chở hàng lưu thông trên tuyến QL 12C thì không may mất lái, va vào vách núi, số hàng hoá trên xe đổ xuống lòng đường, giao thông trên tuyến tạm ách tắc. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 11/9, tại Km số 57+700 Quốc lộ 12C, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chiếc xe gặp nạn khi đang lưu thông theo chiều từ Quảng Bình qua Hà Tĩnh. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phần đầu phương tiện bị hư hỏng nặng, số hàng hoá chở trên xe bị rơi xuống đường. Vụ tai nạn khiến QL 12 bị ách tắc cục bộ, tại hiện trường các phương tiện xếp hàng dài chờ lưu thông. QL 12C nối Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) rồi sang nước bạn Lào, là cung đường đèo dốc quanh co và có lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Sau nhiều giờ khắc phục, đến hơn 9h sáng cùng ngày, phương tiện trên tuyến tạm được điều tiết lưu thông trở lại. Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc: