Mẹ xui con trai 13 tuổi giết người vì món nợ 8 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, chiều 6/1/2015, một số người dân sinh sống tại xóm 14, xã Trung Môn (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đi làm đồng thì loáng thoáng phát hiện phía xa có vật với hình thù kì lạ. Khi lại gần, những người có mặt thất kinh khi nhận ra đó là thi thể một phụ nữ với rất nhiều thương tích trên cơ thể. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Sơn phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, nạn nhân là một phụ nữ trung niên. Cách nơi phát hiện thi thể không xa, lực lượng chức năng thu giữ được những găng tay dính máu cùng một chiếc áo phao xanh (loại đồng phục học sinh).(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân bị hung thủ sát hại vào tối ngày hôm trước bởi những vật tày cứng. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là chị Nguyễn Thị Bích (49 tuổi, trú tại tổ 8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang). Theo một nhân chứng, tối 5/1 có nhìn thấy chị Bích đi cùng một phụ nữ trên chiếc xe đạp về phía khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ án. .(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đi sâu vào tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, các điều tra viên nắm được một thông tin cực kì quan trọng. Cụ thể, trước khi xảy ra vụ án không lâu, chị Bích có cho một người phụ nữ tên Thủy (ở thành phố Tuyên Quang) vay 8 triệu đồng. Lần theo thông tin hết sức mơ hồ này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ danh tính người vay tiền của nạn nhân là Trần Thị Thủy (44 tuổi, trú tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang). Thủy làm nghề bán hàng thuê cho một cửa hàng điện nước gần nhà. Khi các điều tra viên tìm tới nơi Thủy làm việc, họ đặc biệt chú ý tới những chiếc găng tay đang bày bán rất giống với tang vật thu giữ được tại hiện trường. Về chiếc áo phao (loại đồng phục học sinh), nhiều người cho biết, khá giống áo của L.T.T (con trai Thủy) thường mặc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Từ những sự trùng hợp đó, ngày 7/1, cơ quan điều tra đã triệu tập Trần Thị Thủy và L.T.T để đấu tranh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Thủy khai nhận, tháng 9/2014 có vay chị Bích 8 triệu đồng với lãi suất tháng đầu là 750 ngàn đồng, các tháng sau là 800 ngàn đồng/ tháng. Sau 3 tháng, do gia đình có việc, chị Bích đã thông báo cho Thủy lo liệu để trả tiền gốc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vì muốn quỵt nợ, Thủy đã nảy sinh ý định giết người. 18h ngày 5/1, Thủy bàn với con trai là L.T.T về kế hoạch. Nghe lời mẹ, T. xuống bếp lấy 1 con dao nhọn cho vào túi áo khoác. Thủy đưa cho con trai đôi găng tay. Chị ta cũng mang 1 chiếc găng tay và 1 chiếc bu lông kim loại dài hơn 30cm. Khi dụ được nạn nhân tới cánh đồng vắng, mẹ con Thủy đã xuống tay gây án một cách không ghê tay. Sau khi gây án, T. ném dao về phía Ngòi Là, cởi găng tay, khẩu trang và áo khoác mặc ngoài vứt lại hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Với tội ác đã gây ra, bị cáo Trần Thị Thủy sau 2 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã bị tòa tuyên phạt mức án Chung thân về tội "Giết người". Còn về phía bị cáo L.T.T, do tính đến thời điểm gây án mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên tòa ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

