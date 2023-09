Đà Nẵng: Mưa to đầu mùa, phố biến thành sông

Đường Lê Duẩn - con phố thời trang sầm uất bậc nhất Đà thành chỉ sau một trận mưa to tối 10/9 đã ngập sâu. Xe chết máy la liệt, nhiều người đành dắt bộ giữa cơn mưa tầm tã. Nhiều người đành phải dắt xe lên vỉa hè chờ ngớt mưa, nước rút. Nhiều người dân tại khu vực này cho biết, chỉ cần có một trận mưa lớn trong vài giờ, đoạn đường này sẽ ngập sâu. Các cửa hàng thời trang phải cắt cử nhân viên trông chừng mực nước để kịp kê dọn đồ đạc khi mưa lớn. Chỉ một trận mưa to trong hơn một giờ, nước đã lênh láng khắp nơi khiến nhiều người nhớ đến trận mưa lịch sử tháng 10/2022 gây ngập toàn thành phố. Tại tuyến đường Hùng Vương gần đó, tình hình cũng chẳng khá hơn. Tuy chưa ngập sâu bằng đường Lê Duẩn, tại đây nước cũng đã tràn lên vỉa hè. Tại đường Hải Phòng, khu vực gần ga Đà Nẵng, dù mưa đã ngớt, nước vẫn chưa rút khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ. Chỉ mới một trận mưa to đầu mùa trong thời gian ngắn, nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng đã biến thành sông khiến nhiều người lo lắng cho mùa mưa bão sắp đến. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

