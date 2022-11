Hải Phòng: Truy bắt đối tượng trốn truy nã gần 30 năm

Theo thông tin từ công an TP Hải Phòng , thực hiện Kế hoạch của công an thành phố về công tác truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đề xuất lãnh đạo công an TP Hải Phòng phê duyệt cho đơn vị mở đợt cao điểm truy bắt 11/20 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hiện bỏ trốn đã nhiều năm.

Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự di lý đối tượng Trần Văn Thạch từ Đắk Lắk về Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Theo đó, trinh sát Đội 6, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án truy bắt đối tượng Trần Văn Thạnh (tức Trần Văn Thạch, sinh 1976, ở thôn Hà Luận, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Thạnh bị Cơ quan CSĐT ra Quyết định truy nã số 102/QĐTN, ngày 3/8/1994 về tội Cướp Tài sản.

Đáng chú ý, trong quá trình nghiên cứu tài liệu hồ sơ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội 6 phát hiện một manh mối quan trọng từ một bản báo cáo của một Công an viên xã Hoà Bình cung cấp tin Thạch trốn vào Pleiku làm nghề xây mộ.



Tiếp tục rà soát, Ban Chuyên án thấy nổi lên một người có tên là T.V.Đ. - cháu họ của Thạch đang cư trú ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhận định Thạch nhiều khả năng vẫn giữ mối liên hệ với gia đình anh T.V.Đ.

Ngày 10/11/2022, Ban Chuyên án đã lập tức cử 1 tổ gồm 4 trinh sát do Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ huy, vào Đăk Lắk lần tìm tên Thạch. Được sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác đã kiểm tra, sàng lọc những người mang tên T.V.Đ. có độ tuổi trùng với đối tượng, kết hợp rà soát toàn bộ số người Hải Phòng vào làm nghề xây mộ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau 8 ngày làm việc liên tục, tổ công tác đã xác định được chính xác Thạnh hiện đang sử dụng tên là Trần Quang Thạch, sinh 1972 và nơi ở của hắn tại tổ dân phố số 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đến ngày 18/11, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, các trinh sát đã bất ngờ ập đến, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Thạch khi hắn đang trên đường ra nghĩa trang xây mộ như mọi ngày.

Ngay sau đó, Thạch đã được tổ công tác di lý, áp giải an toàn về Hải Phòng, bàn giao cho Công an huyện Thủy Nguyên xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.