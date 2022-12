Tuyên án Tổng Giám đốc “chia tay đòi quà”, tống tiền nữ giáo viên

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên Dương Hoài Thương (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco) 7 năm tù; Bùi Văn Tuấn (34 tuổi) 7 năm tù và Bùi Văn Tên (38 tuổi, anh trai Tuấn) 5 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Vụ án được xét xử kín vì "có nhiều tình tiết nhạy cảm liên quan đời tư bị hại". Bị hại trong vụ án cũng vắng mặt, ủy quyền cho người thân tham gia tố tụng.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thương nói dối chị N. (32 tuổi, giáo viên hợp đồng) chưa có vợ con nên 2 người sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Trong quá trình yêu đương, Thương trả tiền thuê nhà cho "người yêu" và thường tặng quà. Cũng trong thời gian này, chị N. thường gửi clip nhạy cảm của mình cho Thương. Khi 2 người quan hệ, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại.

Tháng 11/2019, chị N. sắp thi viên chức tại một trường trung học ở quận Hai Bà Trưng. Thương chủ động nói sẽ "chạy" cho chị đỗ viên chức với giá 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) và đưa chị tới gặp một "đại tá an ninh". Vị Tổng giám đốc doanh nghiệp 41 tuổi còn đưa cho bạn gái xem ảnh mình ngồi cạnh vị đại tá, bên cạnh là 2 sấp USD. Chị N. nghĩ Thương đã đưa tiền nên chủ động trả lại 10.000 USD vì "không muốn bị phụ thuộc". Năm 2020, chị N. có thai, đề nghị Thương kết hôn song bị bạn trai từ chối với lý do "không phải con của mình". Do đó, chị N. đã bỏ cái thai và cả hai chia tay.

Tháng 7/2021, Thương hẹn chị N. ra một quán cà phê, tặng quà sinh nhật chị là iPhone 12, đồng thời đề nghị "quay lại" nhưng bị từ chối. Thương tức giận, lập tức đòi lại quà sinh nhật kèm một đồng hồ Aston Martin đã tặng. Thương còn yêu cầu chị N. phải trả cho mình 700 triệu đồng "chạy viên chức" nếu không sẽ tung clip nhạy cảm lên mạng, gửi tới trường học nơi chị đang công tác; chuyển các giấy tờ thể hiện chị phá thai về gia đình và người yêu mới của chị. Ngay hôm sau, chị N. lo sợ nên trả lại điện thoại, đồng hồ và 20 triệu đồng. Với 700 triệu đồng, chị không đồng ý trả vì "bản thân thi bằng năng lực". Do đó, Thương tiếp tục ép bạn gái cũ, nếu không đưa số tiền này sẽ bị " lộ clip sex ".

Sau đó, Thương yêu cầu nhân viên lái xe dưới quyền là Bùi Văn Tên đe dọa chị N. để đòi tiền. Tên nhờ em trai mình là Tuấn làm việc này. Vị tổng giám đốc hứa sẽ trả 30% số tiền đòi được cho 2 anh em. Sau đó, Tuấn nhắn tin cho hiệu trưởng nơi chị N. công tác, nói chị vay tiền để "chạy viên chức", yêu cầu chị phải trả tiền nếu không sẽ đưa vụ việc ra công an. Tuấn còn nhắn nội dung này tới Trưởng phòng Giáo dục và Trưởng phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng. Do đó, chị N. phải giải trình và đã khẳng định không vay tiền ai, không "chạy viên chức".

Tuy vậy, chị N. lo sợ nhóm Thương bôi nhọ danh dự mình nên xin đưa trước 300 triệu, còn lại trả sau. Trưa ngày 2/9/2021, chị N. đã tới trụ sở công ty của Thương và đưa tiền. Chị N. sau khi đưa tiền lập tức tới báo công an. Biết việc này, Thương lấy tiền khỏi chiếc túi của chị, đưa sang túi khác rồi bảo Tuấn cầm trốn ra cửa sau nhưng vẫn bị bắt quả tang. Theo cơ quan tố tụng, số tiền 250 triệu đồng tang vật đã được trả cho bị hại. Giai đoạn điều tra, vợ Thương thay chồng bồi thường tổn hại tinh thần cho chị N. 250 triệu đồng. Bị hại không có yêu cầu gì về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ cho cả ba bị cáo.