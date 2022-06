Hành trình phá án: Cuộc đấu súng trong rừng với kẻ tống tiền 1,7 tỷ

Theo hồ sơ vụ án, trung tuần tháng 7/2014, anh Nguyễn Đức Thiện ( trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hốt hoảng tới Công an huyện Nghi Xuân đề nghị được bảo vệ tính mạng cho cả gia đình khi đang bị một người đàn ông đe doạ, tống tiền 1,7 tỷ đồng. Theo trình báo, kẻ tống tiền là Phan Xuân Thanh (35 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Ngày 3/7/2014, biết anh Thiện làm nghề lái xe thuê, Thanh gọi điện nhờ chở đi vào TP HCM, thoả thuận tiền công 7 triệu đồng. Khi tới Phan Rang (Ninh Thuận), Thanh yêu cầu dừng bên lề đường để đi vệ sinh. Đến Đồng Nai, vị khách nói mất ví đựng 12 triệu đồng bên trong, nghi bị rơi trong lúc đi vệ sinh nên yêu cầu quay trở lại Ninh Thuận tìm. Chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân sau được tìm thấy nhưng tiền không còn. Tiếp tục chuyến đi như thỏa thuận, đến Phan Thiết, sau khi ăn uống, anh Thiện và Thanh ngủ thiếp đi một lúc. Lúc tỉnh dậy, Thanh phát hiện túi xách mang theo bên người bị mất liền nổi đóa, rút súng ngắn giắt ở thắt lưng ra doạ, buộc anh Thiện phải chịu trách nhiệm. Cũng theo trình báo từ anh Thiện, Thanh hung hãn nói rằng trong túi xách đựng 6 bánh heroin và vài kg ma túy đá, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Bây giờ mất từng đó thì hắn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, nếu tài xế không bồi thường số hàng này, hắn sẽ cho đàn em về tận quê đe dọa giết cả nhà. Anh Thiện về nhà trình bày với bố mẹ, vợ con, song cả gia đình xoay xở cũng chỉ được 200 triệu đồng, chuyển vào một tài khoản được Thanh chỉ định. Vài ngày sau Thanh tiếp tục gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển thêm 1,5 tỷ đồng, nếu không sẽ xử lý từng người trong nhà. Quá sợ hãi, anh Thiện mang ô tô đi cầm cố song vẫn không đủ tiền nên chưa giao dịch với Thanh. Từ trình báo của anh Thiện, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) lên kế hoạch xác minh danh tính của kẻ tống tiền. Manh mối duy nhất là số tài khoản ngân hàng mà anh Thiện đã chuyển tiền, nhưng khi điều tra thì đây là tài khoản của người bạn mà Thanh mới quen. Người này không liên quan gì tới vụ án. Hướng điều tra không còn, lâm vào bế tắc. Sáng 5/7/2014, vợ của anh Thiện gọi điện tới thông báo kẻ tống tiền đang ở bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân), hắn yêu cầu phải giao tiền. Ban chuyên án lập tức triệu tập cuộc họp khẩn. Khó khăn của tổ công tác là chưa ai từng gặp Thanh, chỉ biết qua mô tả của nạn nhân. Việc xác minh hắn đến đó nhận tiền hay thông qua người khác đang khiến các điều tra viên đau đầu tìm giải pháp. Tuy nhiên lúc này vì quá lo lắng cho gia đình nên anh Thiện quyết định sẽ đi cùng với một người bạn tới điểm hẹn để gặp kẻ tống tiền, muốn ẩu đả một trận. Việc này không được thông báo cho cảnh sát nên theo kế hoạch, Công an huyện Nghi Xuân vẫn bố trí nhiều tổ công tác, trong đó có một tốp mặc thường phục, vào quán cà phê để theo dõi. 14h ngày 26/7/2014, anh Thiện cùng người bạn cầm tiền đến gần quán cà phê ở xã Xuân Thành. Vừa giáp mặt, đôi bên lao vào ẩu đả khiến kẻ tống tiền hoảng loạn nổ súng bắn chỉ thiên rồi tẩu thoát. Thấy Công an truy đuổi, Thanh chạy vào đường làng, dùng súng đe dọa một người phụ nữ cướp xe máy nhưng không nổ máy được nên lẻn vào một nhà dân. Bị tri hô, hắn chạy sang một ngôi nhà trong rừng bạch đàn rồi cố thủ. Lực lượng Công an đã bố chí người chặn mọi ngả đường, đồng thời phát loa kêu gọi đầu thú. Tuy nhiên, Thanh bất chấp, từ bên trong nổ súng xối xả ra ngoài. Trước thái độ hung hãn này, Công an buộc phải nổ súng, bắn trả. Sau hơn một giờ đồng hồ "giao chiến", Thanh bị khống chế. Phía Công an có một người bị thương ở đùi. Theo cơ quan Công an, Thanh rất lì, thời điểm bị bắt không trả lời câu hỏi nào khiến điều tra viên phải lấy vân tay để xác định tên tuổi và nhân thân. Khi trinh sát nhắc đến tên tuổi, gia đình và việc bố mẹ đang bị ốm thì Thanh mới khai, thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản. Anh ta khai do rơi vào thế đường cùng khi làm mất số ma túy lớn nên hù dọa tài xế để gỡ gạc ít tiền. Ngày 29/5/2015, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Thanh 18 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Công an Hà Tĩnh cho hay chi tiết 6 bánh heroin theo lời khai của Thanh vẫn chưa được làm rõ nên sẽ được tiếp tục điều tra khi phát hiện tình tiết mới. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

