Tuyên án người đàn ông bóp cổ công an ở chốt COVID-19

Ngày 6/9, TAND quận Hà Đông, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thịnh (46 tuổi, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) 33 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vụ người đàn ông đạp, bóp cổ công an ở chốt kiểm soát dịch xảy ra khoảng 15h ngày 25/8, Thịnh đi xe máy đến chốt kiểm soát dịch ở đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Bị cáo Trần Văn Thịnh.

Khi đó, bị cáo không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng lại chốt nhắc nhở, Thịnh giằng co, xô đẩy các cán bộ tại chốt. Hình ảnh người dân quay lại cho thấy bị cáo dùng chân đạp một cán bộ làm nhiệm vụ. Bị lực lượng tại chốt giữ lại để lập biên bản xử lý, Thịnh bóp cổ, dùng gạch đe dọa một cán bộ Công an phường Quang Trung.

Khi bị đưa về trụ sở Công an quận Hà Đông, ban đầu, Thịnh quanh co không nhận tội. Chỉ đến khi được lực lượng chức năng cho xem lại video, bị cáo mới thừa nhận hành vi đạp, bóp cổ công an ở chốt kiểm soát dịch .

Nhận định tại phiên tòa, HĐXX cho biết đây là bản án thích đáng, là bài học cho những người có hành vi ngông cuồng coi thường pháp luật giữa thời điểm đại dịch đang diễn biến phức tạp. Bị cáo Thịnh đã có 3 tiền án, một tiền sự. Trước đó, tháng 4/2006, người này bị TAND quận Hà Đông tuyên 6 năm tù về tội Vô ý làm chết người.