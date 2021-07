Muôn chiêu đối phó của người dân khi vi phạm phòng, chống COVID-19

Đi tập thể dục nhảy sông khi gặp Công an: Ngày 13/7, tổ công tác CATP Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện người đàn ông không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đi tập thể dục giữa giãn cách, bỏ chạy khi gặp CA. Thậm chí, người này còn nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, các hành vi trên đều bị camera ghi lại để làm căn cứ phạt nguội. Đưa mèo đi khám giữa lúc giãn cách: Ngày 13/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người bế theo một con mèo đi khám bệnh. Cháu gái bế mèo nói: "Đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua". Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát chốt phòng dịch tại Long An quyết định không cho 2 người này qua và tiến hành xử phạt. Trốn vào đường liên thôn để vượt chốt kiểm dịch: Đang lưu thông trên QL28 theo hướng từ Đắk Nông qua huyện Di Linh (Lâm Đồng), ô tô chở 5 người lách qua đường liên thôn để vượt chốt kiểm dịch đóng tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh, Lâm Đồng). Ngày 12/7, UBND huyện Di Linh, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp cố tình vượt Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt là 37,5 triệu đồng. Tài xế vượt chốt kiểm dịch, bỏ luôn xe để trốn: Ngày 12/7, xe ô tô lưu thông theo hướng từ tỉnh Phú Yên về huyện Krông Pa, Gia Lai. Khi đến chốt kiểm dịch y tế COVID-19 tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế mà tăng tốc vượt chốt. Khi lực lượng chức năng đuổi và chặn được xe, tài xế bất ngờ vứt xe lại hiện trường, lợi dụng lúc đêm tối bỏ trốn. Trốn trong thùng xe để qua chốt kiểm dịch: Cao Tiến Bình (SN 1993, ở Bình Dương) điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương lên Lâm Đồng. Khi đến chốt số 1 (thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) Bình thực hiện khai báo y tế đồng thời khai báo một mình. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Nguyễn Anh Tiệp (SN 1992, ở Bình Dương) trốn trong thùng xe. Ngày 10/7, UBND thị trấn Ma Đa Guôi phạt Bình 5 triệu đồng, Tiệp 3 triệu đồng. Băng rừng trốn chốt kiểm dịch: Tối 28/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tự quản thôn Bằng Anh (xã Tân Dân, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện Nguyễn Văn Cương (SN 1977, ở Bắc Giang) băng rừng vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để vào xã Tân Dân. Lực lượng chức năng xã Tân Dân tiến hành xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với Cương và đi cách ly trả phí theo quy định. Thuê xe cứu thương, giả làm bệnh nhân: Tối 26/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện xe cứu thương đi từ Hải Phòng sang Quảng Ninh không dừng khai báo y tế. Ngoài tài xế, trên xe chở theo 5 người. Đấu tranh tại chỗ, cả 5 người trên xe đều thừa nhận không phải là bệnh nhân. Họ thuê xe với mục đích vượt chốt kiểm dịch mà không phải khai báo y tế. Trốn trên xe chở lợn: Rạng sáng 23/6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Vàng Chua (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng phát hiện 5 xe chở lợn mang BKS của tỉnh Bắc Giang có hành vi chở 20 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có người trong đoàn xe còn chống đối, lái xe bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. >>>> Xem thêm video: Nguy cơ bị truy tố vì trốn trạm kiểm soát dịch COVID-19. Nguồn: Truyền Hình Bạc Liêu.

Đi tập thể dục nhảy sông khi gặp Công an: Ngày 13/7, tổ công tác CATP Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện người đàn ông không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đi tập thể dục giữa giãn cách, bỏ chạy khi gặp CA. Thậm chí, người này còn nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, các hành vi trên đều bị camera ghi lại để làm căn cứ phạt nguội. Đưa mèo đi khám giữa lúc giãn cách: Ngày 13/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người bế theo một con mèo đi khám bệnh. Cháu gái bế mèo nói: "Đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua". Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát chốt phòng dịch tại Long An quyết định không cho 2 người này qua và tiến hành xử phạt. Trốn vào đường liên thôn để vượt chốt kiểm dịch: Đang lưu thông trên QL28 theo hướng từ Đắk Nông qua huyện Di Linh (Lâm Đồng), ô tô chở 5 người lách qua đường liên thôn để vượt chốt kiểm dịch đóng tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh, Lâm Đồng). Ngày 12/7, UBND huyện Di Linh, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp cố tình vượt Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt là 37,5 triệu đồng. Tài xế vượt chốt kiểm dịch, bỏ luôn xe để trốn: Ngày 12/7, xe ô tô lưu thông theo hướng từ tỉnh Phú Yên về huyện Krông Pa, Gia Lai. Khi đến chốt kiểm dịch y tế COVID-19 tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế mà tăng tốc vượt chốt. Khi lực lượng chức năng đuổi và chặn được xe, tài xế bất ngờ vứt xe lại hiện trường, lợi dụng lúc đêm tối bỏ trốn. Trốn trong thùng xe để qua chốt kiểm dịch: Cao Tiến Bình (SN 1993, ở Bình Dương) điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương lên Lâm Đồng. Khi đến chốt số 1 (thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) Bình thực hiện khai báo y tế đồng thời khai báo một mình. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Nguyễn Anh Tiệp (SN 1992, ở Bình Dương) trốn trong thùng xe. Ngày 10/7, UBND thị trấn Ma Đa Guôi phạt Bình 5 triệu đồng, Tiệp 3 triệu đồng. Băng rừng trốn chốt kiểm dịch: Tối 28/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tự quản thôn Bằng Anh (xã Tân Dân, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện Nguyễn Văn Cương (SN 1977, ở Bắc Giang) băng rừng vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để vào xã Tân Dân. Lực lượng chức năng xã Tân Dân tiến hành xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với Cương và đi cách ly trả phí theo quy định. Thuê xe cứu thương, giả làm bệnh nhân: Tối 26/6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện xe cứu thương đi từ Hải Phòng sang Quảng Ninh không dừng khai báo y tế. Ngoài tài xế, trên xe chở theo 5 người. Đấu tranh tại chỗ, cả 5 người trên xe đều thừa nhận không phải là bệnh nhân. Họ thuê xe với mục đích vượt chốt kiểm dịch mà không phải khai báo y tế. Trốn trên xe chở lợn: Rạng sáng 23/6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Vàng Chua (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng phát hiện 5 xe chở lợn mang BKS của tỉnh Bắc Giang có hành vi chở 20 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có người trong đoàn xe còn chống đối, lái xe bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. >>>> Xem thêm video: Nguy cơ bị truy tố vì trốn trạm kiểm soát dịch COVID-19. Nguồn: Truyền Hình Bạc Liêu.