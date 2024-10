Hà Giang: Triệu tập nhóm đối tượng đánh người rồi tung clip lên mạng

Ngày 5/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Vị Xuyên đã triệu tập nhóm thanh, thiếu niên có hành vi đánh người rồi tung clip lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải nội dung phản ánh có một nhóm thanh thiếu niên thuộc huyện Vị Xuyên có hành vi bạo lực, đánh nhau gây bức xúc dư luận xã hội. Ngay sau ghi nhận phản ánh, lãnh đạo Công an huyện Vị Xuyên tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn khẩn trương xác minh làm rõ sự việc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cùng ngày đã xác định được nhóm thanh, thiếu niên gây ra sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là: N.H.S sinh năm 2011; C.H.H sinh năm 2011; C.T. T sinh năm 2010; C.T.A.K sinh năm 2011; L.M.Q sinh năm 2009; V.C.V sinh năm 2010 cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an nhóm thanh, thiếu niên trên khai nhận, do có mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân trước đó với L.A.T sinh năm 2011, hộ khẩu thường trú: thôn Pạu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên do đó buổi chiều ngày 02/10/2024, nhóm thanh, thiếu niên trên đã chặn đường và có cử chỉ, lời nói đe dọa đồng thời sử dụng chân, tay để đánh L.A.T và sử dụng điện thoại để ghi lại nội dung sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của nhân dân đặc biệt là với các cháu đang trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm, có biện pháp giáo dục, quản lý con, em trong gia đình tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.