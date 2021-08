"Leo rào thông chốt", TikToker An trẻ trâu bị ném đá kịch liệt

"An trẻ trâu" - Anna Matviichuk là TikToker khá nổi tiếng trên nền tảng này khi cô có 2,9 triệu follow. Cô nàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh xắn như búp bê cùng tính cách hài hước, dễ thương. Vào hồi cuối tháng 10/2020, An trẻ trâu từng khiến nhiều người hoang mang khi được cho là nhân vật chính trong clip bị đánh ghen, tố ngoại tình. Mới đây, TikToker An trẻ trâu tiếp tục khiến cư dân mạng dấy lên tranh cãi khi cô hồn nhiên đăng clip khoe mình "vượt rào", thông chốt trong một con hẻm. Ở thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở Hà Nội, hành động này của nữ TikToker người nước ngoài này đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trên MXH. Cụ thể, đoạn video kéo dài 14 giây ghi lại cảnh An trẻ trâu bước ra từ một con hẻm. Xem clip, netizen dễ dàng nhận thấy con hẻm này đã bị rào chắn, chốt chặn kĩ càng. An trẻ trâu muốn ra bên ngoài nên đã leo tường bên cạnh, trong lúc đó thậm chí đầu cô còn va phải biển báo ở phía trên. Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong đã bày tỏ thắc mắc rằng tại sao con hẻm đã rào kín mà An trẻ trâu vẫn cố leo ra bên ngoài. Đồng thời netizen cũng lên án mạnh mẽ hành vi cố vượt rào này bên dưới bình luận video. "Mình không cần biết chị này làm đúng hay sai. Nhưng chị quay rồi tung video này lên với mục đích gì? Trong lúc ai cũng cảnh giác dịch bệnh thì những video này rất nhạy cảm" hay "Làm video như vậy rồi bao nhiêu người lại nhìn vào rồi làm như vậy, truyền bá điều không đúng đắn, nên unfollow!"... là những bình luận dân mạng để lại dưới clip "leo rào thông chốt" của An trẻ trâu. Trước những chỉ trích trên của netizen, Anna đã chính thức đáp trả lại rằng: Tôi đi mua đồ ăn, không phải đi chơi như nhiều người comment đây, hay tôi phải chết đói vì có dịch? Thậm chí, An trẻ trâu giải thích thêm: "Ngõ tớ không bị cách ly nhé, chỉ là cư dân rào lại để hạn chế người lạ vào. Tớ đi mua đồ ăn + có phiếu nên các bạn đừng lo lắng ạ". Mời quý độc giả xem video: TikToker "An trẻ trâu" vượt rào ở hẻm dân cư làm netizen tranh cãi dữ dội - Nguồn: TikTok



