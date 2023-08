Tuyên án 7 năm tù tài xế xe biển xanh tông chết nữ sinh lớp 10

Ngày 29/8, TAND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ xe biển số xanh gây tai nạn liên hoàn ở phường An Thới, TP Phú Quốc, tông chết nữ sinh lớp 10 gần một năm trước. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Danh Thép 7 năm tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điểm a, b, c, e Khoản 2, Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cáo trạng, tối ngày 14/11/2022, bị cáo Danh Thép (SN 1993, trú tại xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) điều khiển ô tô biển số xanh 68C-0862 từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, TP Phú Quốc thì mất kiểm soát, tông vào nhiều thùng rác bên lề đường, rồi tiếp tục tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy tử vong sau đó.

Sau khi tông vào nữ sinh, Thép tiếp tục lái xe chạy thêm khoảng 200m thì bị người dân chặn đường giữ lại. Tại hiện trường, xe máy bị ôtô đâm hư hỏng nặng. Ô tô có dán tem đăng kiểm đã hết hạn từ ngày 6/11/2019.

Thấy Thép bị thương, người dân đưa vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Khi thấy tình trạng nữ sinh khó qua khỏi, Thép đã bỏ trốn, nhưng hơn 2 giờ sau thì đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Công an xác định lúc lái xe gây tai nạn , Thép có nồng độ cồn cao, không có bằng lái xe nên tạm giữ hình sự đối với Danh Thép.

Đồng thời, liên quan đến xe biển số 68C-0862 gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định, chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Hội cũng cho biết, khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho ông T.T.P. Sau đó, ông P đem đi đổi chiếc xe với ông T, nguyên Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông T bán xe này cho ông C.Q.N.

Trong lúc ông N đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì con trai ông N mang xe ra TP Phú Quốc, chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái. Trước khi gây tai nạn kinh hoàng, Thép mượn xe của C được một tuần để tập lái. Tối 14/11/2022, Thép lái xe khoảng 37 km từ phường Dương Đông đi phường An Thới nhậu, trên đường về thì gây tai nạn, dẫn đến cái chết thương tâm của nữ sinh 16 tuổi.